Slováci utekali zo Slovenska: Čo ich vyhnalo za hranice? 

Juraj (35) sa chystal opekať. Všetko nachystal už v utorok, včera ráno si chcel kúpiť len čerstvý chlieb. Potraviny však našiel zatvorené. Neuvedomil si, že od 1. júna už počas sviatkov na Slovensku nenakúpi. Zachránili ho blízke rakúske obchody, ktoré boli otvorené. Martina (44) s manželkou Annou sme stretli na prednákupnej kávičke.

Na úzkej ceste do maďarského Mosonmagyaróváru, plnej slovenských áut, bol problém predbehnúť poľnohospodárske vozidlá

Obidvaja totiž pracujú v obchode a nový zákon im priniesol voľno. „Včera sme síce mali trochu viac práce, lebo ľudia sa predzásobovali, ale stálo to za tú dnešnú pohodu,“ tešila sa. Za peniazmi, o ktoré príde kvôli voľnu, nebanuje. Michaela (29) a Mati (40) chodia kupovať do Hainburgu každú sobotu. Včera prišli preto, že u nás bolo všetko zatvorené. „Rada tu nakupujem pečivo, zeleninu a ovocie a tiež niektoré špeciálne výrobky, ktoré nám chutia a u nás nie sú,“ vysvetľuje Miška veľkú tašku s nákupom.

Títo Slováci boli nakupovať v rakúskom Kittsee

Regály mnohých slovenských obchodov boli v utorok večer prázdne, predzásobili sme sa, ako keby mali byť obchody zatvorené celý týždeň.

Slovákov, ktorí sa vybrali na nákup za hranice, bolo v stredu toľko, že popoludní sa smerom do Bratislavy vytvárali kolóny vracajúcich sa áut. Rovnako to vyzeralo v maďarskom pohraničí. Do Mosonu tiež smerovali stovky Slovákov a aj tu sa na cestách vytvárali zápchy.

Prečo ste prišli nakupovať do Rakúska?

Túto otázku sme položili Bratislavčanom, ktorí si včera vybrali obchody v Hainburgu.

Jana (40), Bratislava

„Ja tu pracujem v nemocnici, takže v Rakúsku nakupujem bežne, hlavne mäso mi tu viac chutí. Dnes mám voľno, tak som prišla aj s kamarátkou.“

Anka (58), Bratislava

„Syn ma dnes odviezol na tento nákup, lebo má voľno, inak na to nemáme čas. Už som si kúpila sandálky, ktoré u nás nemali v mojom čísle a tu som ich našla.“

Martin (44), Bratislava

„My máme doma vždy nakúpeného všetkého dosť, nič nám nechýba, sem sme si prišli užiť atmosféru a kávičku, po nákupe sa pôjdeme ešte prejsť.“