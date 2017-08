Spor na magistráte kvôli svetlu: Poslanci nie sú bohovia, hovorí primátor

O zrušenie súťaže požiadali poslanci na mimoriadnom rokovaní už 14. júla. Tender žiadajú zrušiť preto, lebo viacero bodov vyhlásenej súťaže podľa nich vytvára podozrenie z porušenia zákona o verejnom obstarávaní.

Utajované podklady

Svoje argumenty zopakovali aj na začiatku dnešného rokovania. Mestu vyčítajú napríklad i utajovanie prípravy podkladov súťaže, takisto namietajú, že v prípade zmluvy o prevádzke verejného osvetlenia ide o koncesnú zmluvu a nakladanie s majetkom mesta, čo je v kompetencii rozhodovania zastupiteľstva. Nesrovnal však argumentáciu o koncesii odmieta. „Právnici, ktorí tvrdia, že v tomto prípade ide o postup naplňujúcu koncesnú zmluvu, by mali vrátiť diplom, to je absolútne nekompetentný názor," uviedol Nesrovnal.

Poslanec a starosta Petržalky Vladimír Bajan poukázal v poslaneckej diskusii na to, že argumentom pre zrušenie tendra je i jeho doterajší priebeh. "Opätovné predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a množstvo otázok uchádzačov, ktoré musí v súvislosti s podmienkami súťaže magistrát vysvetľovať, svedčia o tom, že to obstarávanie asi naozaj nebolo pripravené dobre," skonštatoval. Poslanec Ignác Kolek si myslí, že primátor môže v tejto záležitosti dokázať, že chce spolupracovať a nie viesť vojnu so zastupiteľstvom.

Zmluva na 143 miliónov

Primátor zopakoval, že poslanci mestského zastupiteľstva nemajú kompetenciu rušiť proces verejného obstarávania „Tu platia zákony a musia platiť pre všetkých rovnako, poslanci nie sú bohovia, ktorí môžu rozhodovať o všetkom," uviedol. Pripomenul tiež, že poslanci mali možnosť zoznámiť sa s výsledkami auditu verejného osvetlenia, no túto možnosť nevyužili. Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia zrušiť odmieta, pretože by to poškodilo Bratislave a ohrozilo by záujmy mesta mať moderné verejné osvetlenie.

Hlavné mesto chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH.

Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, kvalite ovzdušia alebo obsahovalo bezpečnostné kamery. Ponuky k tendru na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave môžu záujemcovia po novom predkladať až do 10. októbra. Otvárať sa majú 23. októbra.