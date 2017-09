VIDEO Obrovský kolaps dopravy kvôli 300 metrom: Bratislava a okolie hlásia veľké problémy!

Ako informuje Stella centrum, so zápchami treba počítať na vjazde do Bratislavy v smere z diaľnice D2 od Stupavy a tiež na diaľničnom obchvate od Vajnôr po Prístavný most. Upchatý je aj výjazd na Prístavný most v smere z Petržalky.

Zhustená premávka je aj na ceste z Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy a na starej Seneckej ceste pred Ivankou pri Dunaji. Pre práce na ceste musia vodiči rátať so zdržaním aj na Brnianskej ulici v Bratislave, v smere z Patrónky do centra mesta. Vodiči prejdú len v ľavom jazdnom pruhu a podľa Stella centra sa tvoria sa kolóny. "Oprava komunikácie Brnianska ulica úseku od Patrónky smer centrum začala od 18.9 a potrvá do konca tohto týždňa 24.9.," uviedla z bratislavského Magistrátu Iveta Kešeľáková. "Dĺžka opravovaného úseku komunikácie je cca 300 metrov," povedala.

Neuveriteľných 1700 dávok mal doma 41-ročný Trebišovčan! Akú drogu muž predával?

Ako dodala, ide o jednu z najfrekventovanejších križovatiek v Bratislave. "Premávka je usmerňovaná dopravným značením a riešená tak, aby boli dva pruhy prejazdné, pričom jeden tvorí odfrézovaný pruh. Zápchy boli spôsobené aj nedodržiavaním dopravného značenia vodičmi, ktorí nejazdili vo vyfrézovanom pruhu. Odfrézovanie by malo trvať už len dnešný deň," doplnila Kešeľáková.

FOTO Tragická nehoda pri Leviciach: O život prišli aj títo anjelikovia (†5, †2)!

Ako dodala, každá oprava so sebou prináša istý druh obmedzení. Opravy ciest sú však potrebné. Mesto sa podľa plánu opráv snaží opravovať cesty, aby bol čas obmedzenia pre vodičov čo najkratší. Výsledkom budú nové pekné cesty s plynulou premávkou. Dopravný podnik Bratislava informuje, že meškanie liniek MHD v hlavnom meste je od desať do 25 minút!