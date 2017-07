Hubári na Liptove sa už tešia: Začínajú nosiť plné koše krásavcov

"Cez zimu a na jar bolo viac zrážok, aj teraz sme zažili celkom výdatné dažde, takže substrát je namoknutý. Myslím si, že na severe krajiny máme 'zarobené' na dobrú sezónu. Naopak, na dolniakoch pomaly ani nezačali rásť," povedala pre TASR s tým, že počas letných prázdnin sa môže hubárom zdať, že si z lesa odniesli menej úlovkov. Urbanová ale pripomína, že v tomto období sú hory plné chatárov a dovolenkujúcich turistov.

Koncom júla sa už podľa nej zberačom núka pestrá paleta húb.

"Rastú hríby smrekové, zrnito-hlúbikové známe ako modráky, rôzne druhy kozákov, začínajú plávky, v lese nájdeme tiež kuriatka, čo je veľmi dobrá huba aj pre amatérov, pretože tu nejaká možnosť zámeny nehrozí. Pre pôžitkárov rastú muchotrávky červenkasté, ale už sa objavujú aj muchotrávky tigrované, takže treba byť na pozore," upozornila mykologička.



Ľudia by podľa jej ďalších slov nemali zabúdať na to, že mnoho druhov húb je zákonom chránených a ich zber je zakázaný. "Verejnosť nie je v tejto veci dosť dobre informovaná. Málokto vie, že okrem chránených rastlín a živočíchov máme aj chránené huby. Hubárom, ktorí chodia do lesa pravidelne, odporúčam naštudovať si to. Vždy je lepšie byť informovaný," ozrejmila Urbanová.

Hubári už z praxe vedia, že druhá vlna prichádza na jeseň. "Tu, na severe, sme zvyknutí na výdatný september, tiež október a niekedy sa sezóna natiahne až na začiatok novembra," skonštatovala s tým, že všetko závisí od počasia.

Rady z oblasti mykológie a liečivých rastlín ponúkajú verejnosti každý pondelok až do konca októbra pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Hubári sa s nimi najčastejšie radia, či nazbierali huby jedlé, alebo nejedlé. "Ak si ľudia nie sú istí, či môžu svoje úlovky skonzumovať, je dobré sa poradiť s odborníkom," dodala známa liptovská mykologička.