Marián ukázal svoj úlovok: Toto sa len tak každému nepodarí!

Veď sa len pozrite, aký úlovok sa mu podaril na Horehroní za dve hodiny! Nazbieral takmer 300 krásnych zdravých húb. Bude do praženice aj na sušenie. Je pravda, že Marián je skúsený a náruživý hubár, takže dobre vie, kam má ísť. Jasné, že svoje miesta v lesoch neprezradí.

Takže sa musíte spoľahnúť len na svoj inštinkt. Napovieme vám aspoň to, že podľa portálu nahuby.sk by sa vám malo dariť najmä okolo Banskej Bystrice, Brezna, Liptovského Mikuláša a Prešova. Hubárom praje aj počasie: pršalo, ale stále je teplo, takže húb by malo byť dosť. Treba len zobrať košík a vyraziť do lesa!

