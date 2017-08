Nebeská nádhera: Padajú hviezdy, rýchlo si niečo želajte!

Prvý raz oficiálnu správu o pozorovaní roja meteorov, ktoré vyletovali zo súhvezdia Perzea, podal Belgičan Adolphe Quetelet v roku 1835. O Perzeidách však písali starí Číňania už na začiatku nášho letopočtu.

U nás ich voláme aj slzy svätého Vavrinca, lebo tohto mučeníka upálili práve vtedy, keď sa zjavujú - 10. augusta 258. „Padajúce hviezdy“ vletia do našej atmosféry rýchlosťou asi 216 000 km/h a dohoria. Dovtedy nám však urobia výnimočné divadlo a dajú šancu zaželať si niečo.

Aj keď sú to fakticky iba zvyšky z kométy, nám pripadajú ako celé žiarivé kométy, na nejaký odpad sú príliš pekné. Preto sa oplatí nájsť si v sobotu v noci miestečko bez oblakov a smogu, kde si sadnete s pohárom vínka a milovanou osobou a vychutnáte si nebeský pôžitok.

Ďalekohľad nepotrebujete, len pozornosť a trpezlivosť. Magické Perseove fakle by mali byť najlepšie vidieť tesne pred svitaním. Vydržte a zaželajte si niečo pekné, dnes sa to určite splní! A v nedeľu sa vyspíte do sýtosti.