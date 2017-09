Nová kniha o nádhernom Slovensku: Len sa dobre pozrite, kto ju pokrstil!

Slávnosť sa konala v novootvorenom kongresovom centre v rámci výstavy Amazing Planet. „Je pre mňa cťou, že mám príležitosť ako jediný fotograf vystavovať pri príležitosti konania sa tohto prestížneho svetového kongresu,“ povedal Filip Kulisev.

Prínos knihy ocenil aj Igor Bartho, slovenský veľvyslanec pre Austráliu a Nový Zéland. „Kniha a film Úžasné Slovensko určite oslovia mnohých Austrálčanov a Novozélanďanov. Často sa ma pýtajú, prečo by mali navštíviť Slovensko. Hovorím im, že na Slovensku máme všetko – krásnu prírodu, liečivé pramene, hory, staré hrady a zámky. A to všetko je dostupné do troch hodín cesty autom. No oni si to nevedia ani predstaviť. A vďaka Filipovi Kulisevovi im to môžem ukázať,“ konštatoval Igor Bartho.