Poďte na huby! Vieme, odkiaľ si zaručene prinesiete plné košíky

Keďže horúce obdobia sa striedali s daždivými, huby majú dobré podmienky na rast. A vidno to už aj v lesoch. Dôkazom sú príspevky ľudí na portáli nahuby. sk, ktorí sa pochválili svojimi úlovkami.

Čítajte viac FOTO Malá modelka: Rozkošná opička objavuje svet okolo seba

Kým na východnom Slovensku je húb plno, na západe na ne len túžobne čakajú. Podľa spomínanej webovej stránky je najviac húb na východe. „Ako nasiate. Človek to už nemá ani chuť zbierať. No ale nechajte to v lese...“ napísal úspešný hubár z okolia Košíc, konkrétne zo Slanca.

Čítajte viac Liptovský Mikuláš pod vodou: Zatopené je historické centrum

„Rástli hríby dubové, smrekové a sosnové, ale aj kozáky,“ potvrdzujú hubári z okolia Humenného. Dodávajú však, že v lesoch je dosť veľa ľudí, takže sezóna sa už rozbehla naplno.

Čítajte viac Schöne Náci a napoleonský vojak v Bratislave: Spája ich jeden umelec

„Rástli hríby dubové, bronzové, kozáky hrabové, kuriatka, plavky zelenkasté, muchotrávky červenkasté, sem-tam sa objaví aj bedľa. Rastú už piaty týždeň bez prestávky a vyzerá to tak, že ešte nejaký týždeň porastú, lebo les je úplne premočený a stále sa objavujú mladé plodnice,“ dodal hubár zo Sniny.

Na strednom Slovensku je najplodnejšie okolo Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša a Martina. Ale tam už treba mať väčšie šťastie a les prechádzať pozornejšie. No a na západe si hubári musia na sezónu ešte počkať. „Je tu veľmi sucho, nič nerastie,“ sťažujú sa ľudia z okolia Bratislavy.

Aký strom, taká huba (aké druhy rastú pod ktorými stromami) Ihličnaté stromy: hríb hnedý, muchotrávka ružová, kuriatko jedlé

Smrekovec opadavý: masliak smrekový

Smrek: hríb smrekový, podpňovka smreková, sliziak mazľavý

Borovica: masliak obyčajný, masliak strakatý, rýdzik smrekový, rýdzik pravý

Osika: kozák osikový

Breza: kozák brezový, kozák žltooranžový, hliva ustricovitá

Hrab: kozák hrabový, suchohríb hnedý, suchohríb zamatový, suchohríb žltomäsový, podpňovka smreková, podpňovka obyčajná, podpňovka bezprstencová

Buk: suchohríb hnedý, suchohríb zamatový, suchohríb žltomäsový, podpňovka smreková, obyčajná a bezprstencová, hliva ustricovitá, hríb silný

Dub: hríb dubový, čiže dubák, podpňovka smreková, podpňovka obyčajná a podpňovka bezprstencová

Lipa: hríb silný, trúdnik šupinatý

Topoľ: kozák topoľový

Vŕba: hliva ustricovitá, trúdnik šupinatý

Pozor na zámenu s muchotrávkou

Muchotrávku zelenú si môžeme pomýliť so všetkými zelenými druhmi plávok aj s bedľami! Muchotrávka zelená môže mať rôzne farby klobúčikov. Sfarbí sa až do olivovozelenej a kaki farby, ale môže mať aj bielu farbu klobúčika. Aj mladá muchotrávka zelená vyzerá veľmi pekne. Táto jedovatá huba veľmi dobre chutí, čo môže hubárov pomýliť pri jej konzumácii.

Kuracie kúsky s hubami

Potrebujeme: 300 g kuracích pŕs, 2 šalotky, 120 g húb, olej, hubový vývar, 1 PL masla, 3 PL strúhaného parmezánu, 200 g ryže, zeleninový vývar, soľ, korenie na hydinu, petržlenovú vňať

Postup: Kuracie prsia pokrájame na kúsky, osolíme, posypeme korením na hydinu. Ryžu zalejeme zeleninovým vývarom a dusíme domäkka. Speníme nakrájané šalotky, pridáme mäso a opečieme domäkka. Huby vložíme do vývaru a pár minút varíme. Scedíme ich a s opečeným mäsom vmiešame do ryže. Prisypeme strúhaný parmezán, zjemníme maslom, posypeme nasekanou petržlenovou vňaťou.

Prsíčka s hubami

Potrebujeme: 400 g kuracích pŕs, 1 cibuľu, hrsť sušených húb, 1 paradajku, mletú sladkú papriku, soľ, mleté čierne korenie, mäsový vývar, cesnakovú pastu,1 bobkový list, bulgur, šalát, brokolicu

Postup: Sušené huby pred varením namočíme do studenej vody. Kuracie prsia nakrájame na plátky, osolíme, okoreníme a prudko opečieme v hrnci na oleji. . Opečené mäso vyberieme a do výpeku dáme nakrájanú cibuľu. Poprášime ju mletou paprikou, opečieme a zalejeme teplým vývarom. Vložíme scedené huby, paradajku pokrájanú na kocky, bobkový list a varíme asi 20 minút. Potom do hrnca pridáme mäso, dolejeme vývar, ochutíme cesnakovou pastou a dovaríme domäkka. Po uvarení šťavu zahustíme. Podávame s bulgurom, uvarenou brokolicou a so šalátom.

Zapečené krúpy s hubam

Potrebujeme: 250 g jačmenných krúp, olej, 2 cibule, 150 g hlivy ustricovitej, 80 g čerstvých šampiňónov, 3 strúčiky cesnaku, 100 g plátkov slaniny, pažítka, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Umyté krúpy uvaríme v osolenej vode domäkka. Scedíme a odložíme na teplé miesto. Hlivu nakrájanú na väčšie kúsky so šampiňónmi opečieme v panvici na oleji. Osolíme, okoreníme a necháme vychladnúť. Očistenú cibuľu pokrájanú na tenké kolieska krátko opečieme na oleji spolu s plátkami cesnaku. Uvarené krúpy zmiešame s opečenými hubami, cibuľou a s cesnakom. Preložíme do zapekacej misy, pokvapkáme olejom a pečieme pri 180 oC. Plátky slaniny opečieme v panvici a krátko pred dopečením vložíme do zapekacej misy. Pokvapkáme výpekom a dopekáme asi 10 minút.