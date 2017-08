Rodičia, nestresujte svoje deti školou: Ešte máme týždeň voľna, užijeme si ho naplno!

Prvý ročník je veľkým medzníkom v živote detí. Určite by sme ho nemali podceniť, veď len školské pomôcky vyjdú aj stovky eur a treba ich nakupovať postupne. Pre deti bude školské vyučovanie niečo nové, nezvyčajné a zábavné. Rebeka (7) z Bratislavy sa do prvej triedy veľmi teší. Jej mama Zuzana nám prezradila, že najviac si užila nákupy aktovky, pomôcok a šiat do školy.

Všetky sú pekne zladené a malá školáčka sa už nevie dočkať stretnutia so spolužiakmi. „Posledný prázdninový týždeň vždy balíme učebnice a dokupujeme zošity, tenisky a iné pomôcky, ktoré potrebuje náš Šimonko,“ vraví mama Katarína Šujanská (38) zo Žiliny. Jej syn si ešte užíva posledné dni prázdnin. „Všetok čas trávim vonku na bicykli a kolobežke. Veľmi rád plávam a behám po vonku s kamošmi, ešte si užijem pár dní, kým opäť pôjdem do školy,“ povedal Šimonko (11).

Koniec leta si chcú ešte užiť aj dvojičky Teo a Klára z Malého Šariša, ktorí idú do prvej triedy. Zatiaľ si ešte užívajú voľné dni s rodičmi a so svojou sestričkou Petrou (5) na Domaši. Cez víkend sa s otcom vybrali aj na plavbu na vodnom bicykli. Psychologička Dagmar Kopčanová hovorí, že režim treba deťom postupne meniť už dva týždne pred začiatkom školy.

„Nenásilnou formou a príkladom, najlepšie osobným. Pozri, nechcem meškať do práce a ty nesmieš meškať do školy, tak poď, ideme si to pripraviť, aby sme zajtra všetko stihli,“ vysvetlila. Iný názor na vec má psychológ František Skokan. Podľa neho by sme to s prílišnou prípravou vopred nemali preháňať. Deti sa už čo-to naučili v predškolskej výchove a na školu sa väčšina z nich teší. Mnohokrát ide o obavy rodičov, ktorí sami možno majú zlé spomienky na školu.

Podľa ďalšieho odborníka, Miróna Zelinu, dieťa nebude mať problém so školou, ak je naučené istému poriadku. „Výchova v rodine by mala mať istý systém, keď dieťa vie, že napríklad v istý čas je večera, niekedy musí odložiť hračku, večer si má umyť zuby. Toto je dôležitá príprava pre školáka. Potom si ľahšie osvojí normu školy, že ráno musí vstať a ísť na vyučovanie,“ povedal.

V jednom sa však odborníci zhodujú. Na dieťa treba ísť pozitívne. Treba mu vysvetliť, že sa naučí nové veci a spozná nových ľudí. „Rodič by sa mal na školu tešiť spolu s dieťaťom a mal by prízvukovať, že to spoločne zvládnu. Dieťa sa naučí písmenká, čísla, nájde si nových kamarátov, bude mať pani učiteľku. V žiadnom prípade nech dieťa nestrašia, že počkaj, pani učiteľka ti dá,“ radí Zelina rodičom.

Čo ešte chcete cez prázdniny stihnúť?

Túto otázku sme položili malým školákom.

Miško (11), Bratislava

„Posledný prázdninový týždeň chcem ešte využiť na kúpanie, ak bude na to počasie, a určite na nejaký výlet.“

Lianna (9), Sabinov

„Chodila som cez prázdniny s rodičmi na krátke výlety po Slovensku a teraz sa ešte chystáme do Chorvátska.“

Martinko (7), Topoľčany

„Ešte si užívam prázdniny, ale už som zvedavý na matematiku a na to, akú pani učiteľku budem mať.“

Ema (8), Košúty

„Prázdniny si ešte vychutnávam u starých rodičov a s rodičmi stihneme ísť ešte na hory na Liptov, možno aj do Tatier.“

Jerguš (16), Bratislava

„Hrám hokej a chcem v ňom byť dobrý, takže posledný týždeň prázdnin budem na zimnom štadióne, tak ako celé leto, Je to fajn, v tých horúčavách sa schladiť na ľade. A už sa celkom teším do novej školy“

Rado (13), Vasiľov

„Stále si užívam voľno, ale som aj dobrovoľný hasič, tak som vždy v strehu. Ak by sa niečo stalo, som k dispozícii.“