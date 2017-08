Skutočné príbehy, ktoré trhajú srdce: Nemenili by ste ani s jednou z týchto ťažko skúšaných žien!

Už druhý rok prináša denník Plus JEDEN DEŇ v rámci charitatívneho projektu Plus pre ženy smutné, no reálne príbehy ľudí okolo nás. Neľahké osudy životom skúšaných žien, dievčat, matiek i babičiek dojali mnoho čitateľov, ktorí neváhali a podali im pomocnú ruku.