Dominika (12) zasiahlo 25 000 voltov: Pohľad na chlapca trhá srdce!

Dominik za celý ten čas absolvoval viacero plastických operácií, na ktoré dnes spomína len veľmi nerád. Koľko ich bolo nevie ani sám. „Už by som na ne ale nechcel ísť. Kožu mi dávali z nespálenej ruky, nohy aj chrbta na spálenú. Už ma to síce nebolí, no veľmi to svrbí,“ vracia sa k nepríjemným okamihom chlapec.

To, že pred smrťou ho ratovali asi všetci strážni anjeli si možno uvedomuje až teraz. „Už by som také niečo nikdy neurobil. Okolo železnice radšej ani nechodím a liezť na vagóny nikomu neodporúčam,“ vyzýva Dominik aj ostatných, ktorí by niečo podobné chceli skúsiť.

Na plastiku nemajú peniaze

Koža na väčšine hornej časti Dominikovho tela vyzerá skutočne hrozne. Lekári odporučili rodičom plastickú operáciu, na tú ale nemajú peniaze. „"Keď nám povedali, koľko to bude stáť, tak sme od toho ustúpili, lebo toľko peňazí by sme dať dohromady nevedeli,“ povzdychol si smutne chlapcov otec Jozef (38).

Tomu teraz neostáva nič iné iba dieťa neustále sledovať. „Musí si dávať pozor aj na najmenšie poškriabanie na spálených miestach, pretože mu odtiaľ strašne tečie krv a musíme volať lekára. Musí tiež používať mastičky, lebo na slnku aj pri kúpaní sa mu scvrkne koža, stiahnu sa mu žilky a bolí ho ruka,“ dodáva otec.

S futbalom musel skončiť

Zranenia sú pre Dominika o to horšie, že kvôli nim musel skončiť aj s milovaným futbalom. „Bojím sa, aby sa mi niečo nestalo. Predsa len, pri súbojoch v hre sa môže prihodiť hocičo,“ vraví smutne chlapča, ktorý však svoj neľahký osud zatiaľ zvláda celkom dobre.

„Vidím na ňom, že by chcel ísť a zahrať si s chlapcami, no bojíme sa. To riziko, že si poškodí jemnú kožku na spálených miestach je naozaj veľké,“ dopĺňa ocino. Dominik sa teda pomaly lieči so svojich fyzických aj psychických rán. Podarí sa mu niekedy niektoré vyliečiť úplne?

Čo sa v osudný deň stalo?

Dominika pri preliezaní cisternového vozňa zasiahlo viac ako 25 000 voltov z elektrického vedenia, ktoré bolo nad ním. Padol na zem ako podťatý. Na jeho zúfalé volanie o pomoc ako prvá reagovala sestra Nikolka (13). Keď k nemu dobehla, na Dominikovi už horelo oblečenie a navyše mu tŕpli nohy. Vrtuľník ho viezol v kritickom stave do bratislavskej nemocnice kde bol 15 dní v umelom spánku. Utrpel popáleniny na viac ako polovici tela.