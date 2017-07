Ak to neuvidíte, neuveríte: Centrum známeho mesta nespoznáte!

To sú zmeny! Ani nie tridsaťtisícové okresné mestečko Lučenec na juhu Banskobystrického regiónu mení tiež z roka na rok svoju tvár. Tí, ktorí sa pred rokmi z mesta odsťahovali, by teraz určite zablúdili. lebo mnohé ulice sa už na seba vôbec nepodobajú a mesto rastie do krásy, No pamätníci tvrdia, že aj budovy, ktoré rástli v Lučenci za ich čias nemali zaniknúť.