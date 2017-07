Austrálčan Nick a Mexičan Ricardo si na Slovensku plnia sny: Pritiahli ich naše vtáky

Austrálčana Nicka odjakživa fascinovali dravce, no v jeho rodnej krajine nie je veľa ľudí, ktorí sa im venujú. Na sociálnej sieti preto vyhľadal skupinu, ktorá je na ne zameraná. Keďže jeho vášňou je aj cestovanie a spoznávanie iných kultúr, zavesil tam správu, že by chcel ísť do Európy a učiť sa sokoliarstvo. Na to zareagovala základná škola v Štiavnických Baniach s tým, že u nich nájde, čo hľadá.

Zároveň mu ponúkli prácu lektora angličtiny. „Doma som si po skončení kolégia urobil kurz, aby som mohol učiť. Na Slovensko som prišiel minulý rok vo februári a môj sen sa stal skutočnosťou,“ hovorí usmievavý mladík. „Toto je prvá európska krajina, v ktorej žijem. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil myslenie a kultúru miestnych ľudí, no teraz považujem Slovensko za svoj druhý domov. Prirástlo mi k srdcu,“ tvrdí.

Žiaci sú podľa neho šikovní a mnohí s ním dokážu bez problémov komunikovať o všetkom možnom. „Pobyt tu mi dáva veľmi veľa. Keď som prišiel, o sokoliarstve som nevedel skoro nič. Teraz už s dravcami lietam, lovím, trénujem ich. Vyskúšal som si prácu s rôznymi druhmi vtákov a po návrate domov to môžem odovzdávať ďalej,“ povedal s tým, že u nás zostane do novembra budúceho roka.

Mexičan Ricardo prišiel na Slovensko pred deviatimi mesiacmi už ako skúsený sokoliar. „V mojej krajine som vyučoval o prírode a dravcoch. Na jednej konferencii som stretol riaditeľa tejto školy a dohodli sme sa na spolupráci,“ vysvetlil, čo ho k nám priviedlo. „Splnil sa mi tu sen. Učím angličtinu aj v rámci predmetu, ktorý je zároveň mojím veľkým hobby,“ vysvetlil.

Na rozdiel od Nicka sa jeho púť u nás skončila spolu so školským rokom. „Táto krajina a jej ľudia mi budú chýbať. Stali sa súčasťou môjho života,“ netajil nostalgiu. Nick sa už stihol naučiť aj lyžovať, no za jeden z najväčších zážitkov považujú obidvaja fašiangy. „Ľudia pobehujúci v čudných maskách a ponúkajúci borovičku na nás pôsobili trochu exoticky,“ dodali so smiechom.