VIDEO Benefičný koncert pomohol vážne chorému Maťkovi: Pozrite, koľko sa mu vyzbieralo peňazí!

Benefičný koncert sa konal dnes v sále Obecného domu vo Veľkom Rovnom. Zúčastnili sa na ňom viacerí talentovaní umelci, ktorí vystúpili bez nároku na honorár. Hlavnou hviezdou večera bol malý Maťko (2,5) Svrček z obce Peklina, ktorý bol po celý čas v maminom náručí. I napriek tomu, že počas koncertu niekoľko krát zaplakal, aj tak si koncert podľa jeho mamy užil. "

VIDEO: Pavol Konštiak, Plus JEDEN DEŇ

Bolo to nádherné, niečo také pre nás nikto nespravil. Sme naozaj vďační každému, kto prišiel a pomohol nám v našom neľahkom živote. Veríme, že Maťko vďaka rehabilitáciam a liečbám bude napredovať," zmohla sa na pár slov mama Margita Svrčková.

Veľké ťažkosti malého chlapčeka

Chlapček po pôrode putoval rovno do inkubátora a po viac ako dvoch týždňoch dostal silne krvácanie do mozgu. „Lekári nás vtedy pripravovali na to najhoršie. Ani si neviete predstaviť, čo sme si všetko vytrpeli. V hlavnom riečiští sa mu urobila krvná zrazenina ktorú mu rozpúšťali ako dospelému človeku pri mozgovej príhode. Povedali nám, že iná možnosť nie je,“ smutným hlasom nám povedala pani Margita.

Vyzbierala sa krásna suma

Organizátori koncertu bola miestna skupina Duet. "Sme nesmierne radi, že sa podarilo vyzbierať 2 300 eur pre malého Maťka. Veríme, že mu peniažky pomôžu na jeho liečbu, ktorú nevyhnutne potrebuje," povedal nám Ľubomír Ponechal.

Starosta sa na Maťka vykašľal

Maťko má dva a pol roka, no nesedí a nechodí, ale chvála Bohu rozumie všetko. Je veľmi vnímavý a citlivý chlapček, no potrebuje stále 24 hodinovú opateru. Smutné je, že starosta obce Peklina odkiaľ pochádza mladá rodinka sa na koncerte nezúčastnil. "Kontaktovali sme pána starostu, prosili sme ho o pomoc pre malého Maťka a pozývali na koncert, no vôbec nám nedal ani kladnú ani zápornú odpoveď, čo nás veľmi mrzí. Za to prišiel zástupca primátora Žiliny Patrik Groma, ktorý malému chlapčekovi prispel na jeho liečbu z vlastných peňazí," dodal Ponechal.