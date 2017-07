FOTO Luxus po slovensky: Desiatky jazier len pár kilometrov od seba - a každé je super!

Umelé vodné nádrže vznikli v okolí Štiavnice počas 17. a 18. storočia. Toto úžasné dielo vybudovali naši predkovia v rámci banského vodohospodárskeho systému. V súčasnosti slúžia na rekreačné účely, ale aj ako zdroj úžitkovej vody. Rozgrund zásobuje mesto tiež pitnou vodou.

Ktorý je najobľúbenejší?

Najväčším a najnavštevovanejším je Počúvadlo. Má dve pláže, v ktorých blízkosti sú platené parkoviská. Celodenný lístok tam stojí 2 eurá. Pri troche šťastia však nájdete miesto aj na bezplatné státie.

Pri jazere sú dobre zásobené bufety, aj člnkáreň. Môžete si tam požičať vodný bicykel, alebo klasickú loďku s veslami. Jedna hodina stojí 5 eur. „Na dnešnú dobu je to štandardná cena,“ myslí si Zvolenčan Rado (33), ktorý si osvieženie pri jazere doprial s dcérou Emkou (9). „Chodievame sem pravidelne, so službami sme spokojní. Hneď po Klingeri je to náš najobľúbenejší tajch,“ povedal.

Práve Klinger kedysi slúžil ako mestské plážové kúpalisko a medzi Štiavničanmi bol veľmi obľúbený. Svojich „fanúšikov“ má doteraz, no v súčasnosti miestni asi najviac vyhľadávajú Belianske jazero. „Hovorí sa, že je tu najteplejšia voda. Okrem toho to máme blízko a je tu krásny výhľad na kalváriu,“ povedala Helena (56).

Kamarátky Lucia (21), Alžbeta (18) a Paťa (21) sa rady zabávajú. „Zo všetkých okolitých tajchov je práve pri tomto vždy najviac študentov a mladých ľudí,“ zhodli sa. „A sú tu pekní chlapci,“ dodali so smiechom.

Vynovená pláž a relax pri ceste

Na obľúbenosti v ostatných rokoch naberá aj Kolpašský tajch v Banskom Studenci. Pred dvomi rokmi tam vynovili pláž, ku ktorej pribudlo mólo a štrkové dno s hĺbkou do 80 centimetrov. Vzniklo tak ideálne miesto pre najmenšie deti, ktoré sa tam dovtedy mohli kúpať len na rukách rodičov. „Ale aj pre dospelých je to veľké plus. Vstup do vody je oveľa pohodlnejší,“ pochvaľuje si Danica, ktorá si tam vyrazila s kamarátkami.

K top jazerám patrí aj Vindšachta na Štiavnických Baniach. S dekou sa môžete zložiť na niektorej z malých pláží, alebo na hrádzi. Hneď pri nej je hlavný cestný ťah, no nenechajte sa tým odradiť. Autá tadiaľ idú väčšinou pokojne a veľa hluku nenarobia. „Keď si chcem zaplávať, tak určite práve tu. Zídem z hrádze a ocitnem sa rovno v hlbokej vode. To mi vyhovuje,“ povedala spokojná Magda (42).

Pri Vindšachte nechýba bufet, ani požičovňa vodných bicyklov. Za hodinu na jednom zaplatíte 5 eur, 30 minút stojí 3 eurá.

S parkovaním je to v čase najväčšieho náporu problematické, no s tým treba počítať pri všetkých tajchoch. Stačí sa vyzbrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti a nakoniec niečo nájdete.

Z bohatej ponuky štiavnických jazier sme vybrali najvyhľadávanejšie. Za pozornosť však stoja aj Evičkino jazero, Bakomi, či Hodrušský tajch. Stačí si už len vybrať.

TVORIA 6 SKUPÍN

Zhruba dvadsiatka vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice je geograficky rozdelená do šiestich skupín.

1. Piargske tajchy – Počúvadlo, Veľká a Malá Richňava, Bakomi, Vindšachta, Evička, Krechsengrundský, Dva Komorovské

2. Banskoštiavnické - Červená studňa, Malá a Veľká Vodárenská, Ottergrund, Klinger, Dolný Michalštôlniansky, Lintich

3. Kolpašské – Malý a Veľký Kolpašský

4. Hodrušské - Horný a Dolný Hodrušský, Brennerštôlniansky, Moderštôlniansky (Kopanický)

5. Vyhnianske – Rozgrund, Banky

6. Belianske - Beliansky, Goldfusský, Halčiansky

POČÚVADLO

Rok dokončenia: 1779

Rozloha: 12 ha

Maximálna hĺbka: 11 m

KOLPAŠSKÝ TAJCH

Rok dokončenia: 1754

Rozloha: 10 ha

Maximálna hĺbka: 14 m

BELIANSKY TAJCH

Rok dokončenia: 1747

Rozloha: 2 ha

Maximálna hĺbka: 18 m

VINDŠACHTA

Rok dokončenia: 1715

Rozloha: 4,9 ha

Maximálna hĺbka: 14 m

EVIČKA

Rok dokončenia: 1638

Rozloha: 2 ha

Maximálna hĺbka: 10 m

KLINGER

Rok dokončenia: 1765

Rozloha: 2 ha

Maximálna hĺbka: 21 m