FOTO Dráma v Ostrej Lúke: Manželia ohňu neunikli. Čo je za ich smrťou?

Požiar rodinného domu v Ostrej Lúke pri Zvolene začali hasiči likvidovať v piatok (18. 8.) krátko po šiestej ráno. Po príchode na miesto našli v budove mŕtve telá dvoch ľudí. Išlo o manželov Milana (†64) a Zdenku (†61). „Pravdepodobne sa otrávili splodinami,“ informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Žili skromne

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Plamene záchranári uhasili v priebehu dvoch hodín. K zadymenému domu ich zavolali okoloidúci dedinčania.

Na to, ako pracovníci pohrebnej služby odvážajú telá manželov, sa smutne prizeralo pár zvedavcov. „Tak už sú tam,“ krútila hlavou staršia pani. Prezradila, že partneri boli bezdetní a v dedine nemali žiadnu rodinu. „On kedysi dávno robil poštára, potom dlhé roky nepracoval. Teraz bol už na dôchodku, so ženou žili veľmi biedne. Nemali ani elektrinu,“ povedal sused.

Ťažkí alkoholici

Čo sa v osudné ráno mohlo stať, miestni netušia, no mohol byť za tým aj alkohol. „Boli to ťažkí notorici. Milan ju strašne bil, už nevládala ani chodiť,“ prezradila mladá žena. Často sa vraj z ich domu šíril hlasný krik a hádky. „Je to smutné. Ktovie, či niečo nepálili v peci. V zime kúrili kadečím. Plastovými fľašami, aj starými handrami. V okolí ich domu sa vtedy nedalo poriadne dýchať,“ dodala.

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková informovala, že začali trestné stíhanie za usmrtenie. „Cudzie zavinenie je vylúčené. Presná príčina smrti manželov bude známa až po vykonaní pitvy,“ povedala.