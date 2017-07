FOTO Nebezpečnú budovu zrovnávajú so zemou: Konečne zmiznú potkany, smrad a smeti!

Rodinný dom na Pribinovej ulici vo Zvolene patrí mestu. Už roky bol v zlom technickom stave, napriek tomu v ňom bývalo 11 ľudí. Išlo o sociálne slabších a neprispôsobivých obyvateľov, ktorí v ňom žili desiatky rokov.

Potkany veľké ako mačky

O zbúraní budovy rozhodli ešte v marci mestskí zastupitelia. S demoláciou začali dnes, ako prvý zvalili obrovský múr. Pokračovať budú po rozobratí azbestovej strechy. „Podnet prišiel zo strany kolegu Petra Košíka, ktorý je momentálne na dovolenke,“ hovorí poslanec Matej Snopko. „Začalo sa tu tvoriť nové geto, preto sa tešíme, že konečne sa s tým začína niečo robiť,“ netají spokojnosť. Tvrdí, že susedia si určite vydýchnu. „Často sa sťažovali na hromadiace sa odpadky, zápach a potkany veľké ako mačky,“ dodal.

Jeho slová nám potvrdila aj staršia pani. „Roky to tu trpíme. Nemôžeme poriadne ani vetrať. Toto je správny krok, no ešte tu zostáva jeden taký dom,“ povedala.

Primátorka Lenka Balkovičová pripomenula, že budova postupne chátrala a nájomníci sa o ňu príliš nestarali. „Bývali tam dve rodiny, z toho jedna spĺňala podmienky na pridelenie nízko-štandardného bytu. Druhá rodina dostala ponuku ubytovať sa v útulku. Žiadosť na to si prevzali, no zatiaľ si ju nepodali,“ vysvetlila.

Zo dňa na deň bezdomovkyňou

Jana Bučková (35) sa z chátrajúceho domu odsťahovala so svojimi príbuznými do prideleného bytu len nedávno. Odchádzalo sa im ťažko, veď tam bývali celý svoj život. „Už s tým ale nič nenarobíme,“ povedala zmierená. „Tu sa nám nežije zle, no máme len dve izby a mesačne musíme platiť 220 eur. Je to veľa, v dome sme také náklady nemali,“ posťažovala sa.

Jej teta Mária Berkyová (48) je na tom oveľa horšie. „Zo dňa na deň sa zo mňa stala bezdomovkyňa,“ hovorí. Na nájomný byt jej to s druhom finančne nevychádzalo, preto vraj teraz prespávajú na Červenom kríži v Banskej Bystrici. „Celý deň musím byť vonku, len večer tam idem spať, ako pes,“ dodala znechutene.

Čo mesto urobí s voľným pozemkom, zatiaľ nie je jasné. Hneď vedľa totiž býva ďalšia neprispôsobivá rodina. Mnohí tvrdia, že dokonca horšia ako tá, ktorú vysťahovali. Problém je, že bývajú vo vlastnom dome, ktorého sa tak ľahko „zbaviť“ nemôžu.