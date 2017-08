FOTO Osudné letné kúpanie: Silvestra z vody už iba vyniesli

Mala to byť bezstarostná letná zábava! Traja mladí muži vypili nejaké to pivo a pobrali sa kúpať. Jeden z nich sa chcel predviesť a skočil do vody. Viac sa už na nohy nepostavil.