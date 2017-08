FOTO Slováci na poľských trhoch: Odchádzajú znechutení a sklamaní

Slováci, ktorí sa chystajú na nákupy do Poľska, by mali teraz naozaj zbystriť pozornosť. Nakupovanie u našich severných susedov už nie je také výhodné, ako by sa mohlo zdať. V posledných dňoch Poliaci rapídne zvýšili ceny a to až tak, že za niektorý tovar zaplatíme viac ako u nás. Takéto niečo sme veru ešte nezažili!

Ceny sme zvýšili

„Áno, už takmer dva mesiace máme vyššie ceny ako predtým. Slováci to pocítili, nakupujú už u nás veľmi málo. Viacej tu máme Poliakov ako vašich ľudí,“ vraví predávajúca Ewa (37).

Slováci odchádzajú naprázdno

Za pravdu nám dali aj Slováci, ktorých sme stretli na trhoch v Nowom Targu. „Som tu prvýkrát, sme tu už dve hodiny, ale ruky máme prázdne, nič sme nekúpili, je to tu dosť drahé. Chceli sme vajíčka, ale tie sme tu nenašli,“ nešťastne hovorí Magda (45) zo Starej Ľubovne.

Vysoká cena potravín

Najväčším problémom sú najmä ceny klasických potravín, ale aj mliečnych výrobkov. Aj tie zdraželi: cena masla sa momentálne pohybuje okolo 1,80 eur, čo je na nedávne poľské pomery veľmi veľa. Rovnako sa to týka mlieka a ďalších produktov.

Ako sme sa dozvedeli, v priebehu uplynulého mesiaca sa ceny potravín a bežných tovarov zdvihli v priemere až o 12 percent.

Mäso zdraželo až o 15 percent

„Pred vyše rokom sme tu mali prasací mor a museli sme zlikvidovať veľké množstvo svíň. Preto u nás ubudlo dosť dobytka a to sa odzrkadlilo aj na zvýšení cien mäsa,“ prezradil nám miestny farmár.

Už tak ľahko nezjednáte

A kým sa dalo na trhu zjednávať, teraz tomu už tak nie je. My sme sa snažili zjednať aspoň eurovú zľavu, no nepochodili sme, aj keď sme predávajúcu presviedčali takmer desať minút.

Zvyšovanie cien je zapríčinené aj sociálnym programom poľskej vlády či prijímaním kontroverzných zákonov, kvôli ktorým je Poľsko na európskom trhu vnímané ako rizikový partner.

Takže zrátané a podčiarknuté: ak cestujete na nákupy do Poľska z väčšej vzdialenosti, nevyplatia sa vám. Ak idete spoza hraníc a nakúpite plné auto, vtedy máte ešte stále šancu ušetriť.