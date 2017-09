Lacné maslo? Nenechajte sa zlákať cenou! Plus JEDEN DEŇ odhalil obrovský PODFUK!

Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži, keď sme sa za lacnejším maslom vybrali do Poľska. Na nákupy sem chodí veľa Slovákov. Okrem kuraciny, či rýb najnovšie skupujú maslo. Ale pozor! Zistili sme, že maslo nie je ako maslo!

Je to len napodobenina!

Na poľských trhoch kúpite dva výrobky pod označením maslo, ktoré sú vyrobené nielen zo živočíšnych, ale aj z rastlinných tukov. Pravé maslo však rastlinné tuky nesmie obsahovať. Ide o tzv. Maslové pohladenie. „Samotný vzhľad a konzistencia nezodpovedá klasickému maslu. Keď ochutnáte jedno a druhé, hneď zistíte, ktoré je to pravé,“ prezradila nám Slovenka Mária (46), ktorá býva v Jablonke.

Poliaci vás oklamú jedna radosť

Sama odporúča, aby sme sa nepozerali len na obaly, pretože tie väčšinou klamú. „Poliaci maslo vyrábajú doma a zabalia ich do pravého obalu, ktorý jednoznačne hovorí o pravom masle, no skutočnosť je nakoniec iná,“ prizvukuje Mária.

Potraviny kupujte v obchode

Najlepšie je kúpiť maslo priamo v obchode. „Vtedy máte záruku, že si kupujete pravé maslo bez rastlinných tukov,“ dodala. Napodobenina masla stojí 200 gramov okolo 1,60 za kus a pravé maslo kúpite 300 gramové za 1,30. Čiže rozdiel nie je len na cene, ale aj na samotnej gramáži.

Podobne je to aj so syrmi

V obchode kúpite 300 gramové maslo za 7,5 zlotých, takže asi 1,75 eura. Podobne je to aj so syrmi. Pani Mária nám povedala, že na trhu kúpite lacné syrové korbáčiky, alebo samotný syr, ale obsahuje viac vody, ako skutočného syru. „Jednoducho Poliaci na tom šetria, ale chcú predať stoj čo stoj. Dokonca vám dajú aj eurovú zľavu, len aby predali to, čo majú. Na trhu potraviny vôbec nekupujem,“ uzavrela. Preto na maslo a syry si v Poľsku treba dávať pozor.