Letecké dni v Sliači sú v plnom prúde: Pri vstupe sa obrňte poriadnou trpezlivosťou

„Prosíme návštevníkov, aby boli trpezliví. V rámci bezpečnostných opatrení bude každý skontrolovaný či nemá so sebou zakázané predmety,“ povedal šéf SIAF 2017 Hubert Štoksa.

My sme sa postavili do dlhého radu a čakali sme na kontrolu asi pol hodinu. To sa však ešte len tisícky divákov začali rútiť za nami.

Našli sa aj takí, ktorí mali pri sebe vreckový nožík, ktorý im pri vstupe hneď odobrali.

Všade na letisku v Sliači sú policajti, esbéeskári, vojenská polícia ba aj kukláči so samopalmi.

Diváci si od desiatej až do piatej dnes a v rovnakom čase v nedeľu naplno užívajú letecké dni a prekrásne ukážky lietadiel nielen z Európy, ale aj Saudskej Arábie.