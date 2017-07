Pani Anna oslávila 98 rokov: Aký má recept na elixír dlhého života?

Anna Jankóová sa narodila 28. júna 1919. Včera sa dožila 98 rokov. Tenko krásny vek oslávila jubilantka Anna Jankóová v kruhu blízkych priateľov a rodiny. Zablahoželať jej priišiel aj v zástupca primátora, Dionýz Kemény, ktorý odovzdal kyticu voňavých kvetov, pamätný list a darčekový kôš. Pani Jankóová s úsmevom poďakovala a uviedla, že jej návšteva priniesla obrovskú radosť.

Ešte prednedávnom tancovala na svadbe

Háčkovaným obrusom potešila nejednu rodinu a tomuto hobby sa venovala až do svojej deväťdesiatky. Radosť v živote jej robí hlavne dcéra Gabika a vnúčatá Dalma a Oliver, ktorému ešte ako 95-ročná tancovala na svadbe. To, že pani Jankóová je veselej a temperamentnej nátury, dokazuje jej dobrosrdečný úsmev, iskričky v očiach a vzdušné bozky, ktoré dookola rozdáva.

„Základnú školu som vyštudovala v Drnave, neskôr som prišla do Rožňavy, kde som aj na rožňavskej bani slúžila. Vydala som sa a presťahovala na trvalo do Rožňavy. Narodili sa mi dve dcéry, druhá mi, žiaľ, zomrela ako 18-ročná," spomína so slzami v očiach. Pani Anka toho na vlastnej koži prežila mnoho a jednou z trpkých spomienok je aj to, ako sa počas druhej svetovej vojny s rodinou schovávali v pivnici.

Recept na dlhovekosť?

Pani Anka sa rada prechádzala po meste. Ako povedala, niekedy nachodila aj kilometre, a to ešte aj vo veku 95 rokov. „Určite by som nepovedala, že sa dožijem takéhoto vysokého veku aj keď som tušila, že som zo silného koreňa. Môj manžel padol vo vojne, od roku 1944 som žila ako vdova. Recept na dlhovekosť nemám. Stále som žila zdravým životným štýlom, v minulosti som neprekonala dokonca ani žiadnu závažnú chorobu. Počas celého života som nefajčila ani nepila, tak by sme to mohli nazvať aj takým elixírom na dlhovekosť," hovorí oslávenkyňa.

Topánky boli hotový poklad

Príhod zo života má viac než dosť. Jedna jej však utkvela v pamäti o niečo viac ako ostatné. „Keď sme chodili do kostola obliekali sme si sviatočné topánky, a keď sme išli na omšu do Lipovníka, tak sme celú cestu išli naboso a topánky som si obúvala až na križovatke pod Soroškou, aby som ich nevychodila a nezničila, chránila som si ich, keďže boli v tom čase vzácnosť," usmiala sa starenka.

„Nerozprávala ani o smrti, vždy hovorí že ona je zdravá a bude ešte ďalej s nami dlho žiť. V minulosti bola takým typom človeka, ktorý sa rád zabáva, dokonca počas sviatkov či všelijakých slávností veľmi rada oslavovala a tešila sa z každej chvíľky," povedala jej dcéra.

Platí už piatou menou