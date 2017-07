FOTO Na mieste hrôzostrašného činu: Miroslav doviedol policajtov k hrobom svojich obetí

Prezídium policajného zboru zatiaľ veľa informácií neposkytlo. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie podrobnejšie informácie poskytneme až ako to proces vyšetrovania dovolí,“ uviedlo oddelenie komunikácie a prevencie.Dedina je v šokuZliechov bol vo štvrtok hore nohami. Miroslava poznali, ale mnohí netaja, že z neho nemali dobrý pocit. „Mira poznám z videnia, chodil do obchodu v dedine, kúpil si čo potreboval a odišiel. Chodil sám, doma mal ženu a malé dieťa. Mal aj dvoch psov, takých zabijakov. Ľudia hovoria, že vraj zabil ženu s deckom,“ povedal Zliechovčan Miro (65).Strašné správy vydesili aj Silvester (30). „Vraj pred štyrmi rokmi zabil svoju ženu a dieťa. Je to strašné“ dodal.