FOTO Krutý osud maličkého Miška (1,5), ktorý skončil v nemocnici: Mama ho dusila, otčim bil

Ešte poriadne nevie chodiť, no už teraz trpí. Plus JEDEN DEŇ odhalil šokujúce informácie o týraní malého Miška (1,5) z Dolného Kubína. Na svedomí to má priateľ mladej matky Ján (25), ktorý chlapčeka niekoľkokrát fackal a udieral ho do tváre. Teraz čaká na obvinenie od polície.

Malý Miško má podliatiny takmer po celom tele. Surovo ho bila jeho matka a jej priateľ. Autor: Pavol Konštiak