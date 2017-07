VIDEO Nový cestný most na Kysuciach: Otvorili ho v predstihu a aj tak nie je dokončený!

Jedenásť tisíc ton betónu sa v priebehu pár týždňov zrútilo ako domček z karát. Približne toľko vážil starý most, ktorý ukončil svoju niekoľkoročnú službu v minulom roku.

Stavbári sa do jeho demolácie pustili 16. júla 2016 a podľa projektu a dohodnutej zmluvy mal byť ukončený, skolaudovaný a otvorený v októbri tohto roku.

Na moste budú pokračovať práce

No robotníci na žiadosť mesta sprístupnili most ešte skôr. „Na moste je roboty vyše hlavy. Potrebné je dokončiť izolácie, asfaltobetónové kryty, zábradlia, chodníky a okrem toho aj záchytné a ochranné zariadenia. Takže to budeme musieť robiť aj za prevádzky,“ prezradili nám robotníci, ktorí nie sú nadšení, že most je už otvorený.

VIDEO: Pavol Konštiak

Je to veľká výhra

"Je to pre každého Kysučana veľká výhra, pretože zápchy, ktoré vznikali kvôli budovaniu mosta, sa dnešným dňom skončia. Neznamená to vyriešenie celej situácie pre Čadcu, ale je to aspoň nejaká pomoc," vyjadril sa generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Varga.

Z otvorenia nového mosta je nadšený starosta Starej Bystrice a poslanec NR SR Ján Podmanický, ktorý po kysuckých cestách chodí pravidelne a cestnú situáciu veľmi dobre pozná. "Situácia na Kysuciach je naozaj katastrofálna a preto je potrebné čím skôr dokončiť D3, to je momentálne priorita Kysúc," uviedol Podmanický, ktorý verí, že sa peniaze nájdu a stavba bude napredovať.

Po moste chodili aj ľudia

Cesta I/11 je významným cestným dopravným spojením medzi Českou republikou a mestom Žilina, slúži tiež ako obchádzková trasa v čase nehody alebo výkonu údržby tunela Horelica na diaľnici D3. Tento most preto využívali nielen autá, ale aj chodci, ktorí sa chceli dostať z jednej strany na druhú. „Bolo načase most opraviť, no ale náš čadčiansky primátor sa novým mostom chválil, akoby to išlo z jeho vlastných peňazí, alebo peňazí mesta. Nech sa teda postará, aby sme mali na Kysuciach konečne vybudovanú diaľnicu D3. Nielen reči, ale aj skutky treba,“ vraví rozhorčene obyvateľka Čadce Jana (52).

Peniaze išli z Európskeho fondu

Náklady na výstavbu vo výške približne 8 miliónov eur financovalo ministerstvo dopravy s pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.