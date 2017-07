Počasie nahnevá najmä dovolenkárov: Horúčavy a jasnú oblohu vystrieda toto!

Až do štvrtku – piatku si veľa slnka neužijeme a pribudnú aj zrážky. Postupne sa bude obloha zaťahovať a ochladí sa. Prichystajte si aj dáždniky a kraťasy budete môcť vymeniť aj za dlhé nohavice. Už oddnes sa má postupne ochladiť a teploty sa budú až do konca týždňa pohybovať od 21 do 25 stupňov a na severe aj pod dvadsať.

Bude aj pršať, tak si doma nezabudnite pribaliť aj dáždniky. Znova by sa malo otepliť a vyjsť viac slnka až na budúci víkend.