Silvester (25) mesiac po nešťastnom skoku do štrkoviska: O čo bojuje v nemocnici?

Bolo to osudné rozhodnutie a osudný skok do vody. Silvester z Panických Draviec išiel v polovici augusta s ďalšími dvomi kamarátmi Stanislavom a Tiborom k štrkovisku vo Veľkej nad Ipľom pri Lučenci. Po chvíli sa rozhodol, že skočí šípku do vody, no na breh už sám nevyšiel.