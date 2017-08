Stane sa ZÁZRAK? Silvestrovi (25) po skoku do vody hrozí, že ochrnie: Už dvakrát ho operovali

Silvestra museli operovať prvýkrát hneď po prevoze do nemocnice v Banskej Bystrici. Jeho rodina bola neustále v nemocnici.

V stredu sa podrobil ďalej operácii. „Má mať zlomené prvý, tretí a piaty krčný stavec. Necítil ani vôbec ruky ani nohy a vyzerá to tak, že nebude vedieť ani chodiť,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ kamarát Lukáš, ktorý má blízky vzťah s rodinou, Tá je po nešťastí zdrvená a modlia sa, aby sa Silvester vrátil domov zdravý a po svojich.

Vo štvrtok prišla lepšia správa. „Silvester si už trochu cíti ruky od ramien. Bodaj by to bolo dobré znamenie a uzdravil by sa, no predpovede nie sú dobré,“ dodal Lukáš.

„Pacient je na oddelení úrazovej chirurgie v stabilizovanom stave,“ povedala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

Na otca určite myslí aj jeho päťročná dcérka Saskia.

„Aj keď spolu nebývajú, ona je často u otca, ktorý sa jej venuje a majú veľmi dobrý vzťah,“ povedala suseda Silvestra.

Kamaráti Tibor a Stanislav, ktorí boli pri nešťastí a držali Silvestra na hladine po príchod záchranárov nemajú silu si spomenúť na najhoršie chvíle svojho života.