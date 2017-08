Sľub nad hrobom splním: Anetu (29) s nevyliečiteľne chorým synom čaká po smrti partnera boj o domov

Csabu Kónyu († 29) našli bez známok života v ubytovni v Bratislave, kam chodil na dvojtýždňovky. Deň pred smrťou sa telefonicky sťažoval Anete na bolesti hlavy. To bolo naposledy, čo ho počula naživo. Aneta ostala na všetko sama. V domčeku v Padarovciach pri Rimavskej Sobote sa stará o dvoch synov.

Starší Andrejko (7) akoby otcovi z oka vypadol. Mladší Paťko (3) trpí nevyliečiteľnou chorobou, má spinálnu svalovú atrofiu prvého stupňa. Okrem toho, že musí sama zvládnuť starostlivosť o chorého Paťka aj o staršieho syna, má na krku domácnosť a k tomu pribudol ďalší boj.

Hypotéka na bezbariérový domček

„Len dva mesiace pred smrťou si Csaba vybavil hypotéku 47-tisíc eur a kúpil bezbariérový dom kvôli nášmu chorému synčekovi. Keď mal zaplatiť prvú splátku, zomrel. Minulý týždeň som sa rozhodla, že sa nezrieknem dedičstva, a tak idem o dom bojovať. Aj keď sú okolo toho obrovské vnútorné i vonkajšie problémy, nevzdám sa boja a verím, že súd o dedičstvo dopadne v prospech mňa,“ hovorí Aneta.

Spolu s deťmi musí vyžiť z rodičovského príspevku a zo sirotských dôchodkov. Ich mesačný príjem je 617 eur. S peniazmi narába opatrne. Za energie za dom zaplatí 225 eur, na lieky a vitamíny pre Paťka musí odložiť každý mesiac rovnú stovku. Na potraviny pre všetkých troch jej viac ako 100 eur neostane. Zhruba 20 eur dá na Andrejkovu školu.

K tomu pribudla splátka hypotéky 132 eur. Pre niekoho je to znesiteľná suma, no pre Anetin rozpočet obrovská položka. „Keď som videla Csabu v truhle, sľúbila som mu, že sa nevzdám toho domu a vychovám naše dve deti. Modlím sa každý deň nielen k Bohu, ale už aj k môjmu bývalému partnerovi, lebo viem, že je niekde tam v nebi. Modlím sa za zdravie pre nášho smrteľne chorého Paťka a za to, aby sme neprišli o náš vysnívaný domov,“ dodáva odhodlaná mamička. Bez pomoci sa jej to však len veľmi ťažko podarí.