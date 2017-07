Víchrica vytrhala a pováľala stromy: V mestskom parku je nebezpečná spúšť!

Cez chodníky, kde chodievajú na prechádzky s kočíkmi mladé mamičky, študenti, dôchodcovi, ale aj turisti sú popadané obrovské stromy, no ešte horšie je, že niekoľko stromov visí po zásahoch bleskami a silným vetrom priamo vo vzduchu.

„Nemám kde ísť so psom na prechádzku a tak som napriek tej katastrofe prišiel do parku. Nikde nie je napísaný zákaz vstupu, no je to to naozaj životu nebezpečné. Musím si dávať pozor a bojím sa, aby sa nejaký obrovský kus nalomeného stromu nezvalil na nás s mojim psom,“ povedal Martin.

„Ideme z futbalového tréningu a najkratšia cesta je cez park. Máme strach, ale čo máme robiť. Pozrite sa, hociktorý strom môže ešte spadnúť, stačí keď zafúka silný vietor a niekoho poraní, alebo zabije,“ zhodli sa futbalisti ŠK Novohrad Lučenec António, Dominik a Jakub.

Mesto Lučenec vstup do parku nezakáže.

„Najnebezpečnejšie miesta pri chodníkoch sa opáskovali a postupne sa bude kalamita odstraňovať. Od rána monitorujeme stav v celom meste a vykonávame obhliadky. Operatívne sa rieši čistenie a orezávanie stromov a zabezpečujeme aj priechodnosť komunikácií i chodníkov v parku,“ povedala hovorkyňa mesta Michaela Hrnčiarová.