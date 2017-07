Už si neobjíme svoju veľkú lásku: Mladému oteckovi Erikovi († 26) sa stala osudnou cesta z práce domov

V Sečiankach, kde Erik býval s manželkou Nikol a ročným synčekom Erikom, prežívajú rodičia Nikol obrovskú bolesť v srdciach. V piatok pripravovali dom smútku na poslednú rozlúčku s milovaným zaťom. „Vôbec nevieme, čo sa mohlo stať. Na ceste nie je brzdná dráha a pitva nepreukázala alkohol ani žiadne zdravotné ťažkosti. Bola veľká búrka, možno chytil akvaplaning,“ hovorí otec Nikol.

„Dcéra to ešte stále nevníma. V tejto chvíli si možno ani neuvedomuje, aké nešťastie ju postretlo, že s malou sirôtkou zostala sama. Pokúsime sa jej byť oporou, no nikdy to už nebude ten šťastný život, aký prežívala s Erikom a so synčekom,“ povedali rodičia so slzami v očiach. Erik bol podľa rodiny i známych veľmi slušný a pozorný otec.

„S Nikol sa poznali len krátko. Erik nikdy nesadol za volant s tým, že by si predtým vypil. Bohužiaľ, žijeme uponáhľanú dobu, každý je vystresovaný z práce, keď ide domov, je unavený. Možno mal radšej zostať vo Veľkom Krtíši, lebo bola veľká búrka a nič by sa mu nestalo. Osud však už nezmeníme,“ dodala nešťastná teta.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Do vyšetrovania pribrali aj znalca z odboru cestnej dopravy a nariadili aj súdnu pitvu. Dopravnú nehodu stále vyšetrujeme,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Druhá tragédia

Nešťastní sú aj otec Erika a jeho sestra. „Je to hrozné. V našej rodine je to už druhé podobné nešťastie, pred niekoľkými rokmi sa v aute zabil náš brat a ujo Erika,“ povedala teta mŕtveho mladého muža