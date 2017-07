Banská Štiavnica má novú atrakciu: Pobavila domácich aj turistov

Vyhliadkový vláčik mal pôvodne premávať už od prvého júnového víkendu, no tamojšie kopce boli nad jeho „sily“. Po prvej jazde sa pokazil, nevydržala to prevodovka. Teraz je už všetko v poriadku a motoráčik veselo vyrazil do ulíc. Okružné jazdy mnohých nadchli, tešia sa z nich domáci aj turisti. „Najmä pre deti je to skvelá atrakcia,“ zhodla sa partia z Novej Bane a Tlmáč.

„Toto mesto poznáme celkom dobre. Chodievame sem pravidelne, ale vidieť to všetko z vláčika, je zase iný zážitok,“ dodali. Novinka nadchla aj Alessandru (8), ktorá prišla s rodičmi až z Ríma. „Na takomto niečom som sa ešte neviezla, je to zábavné,“ povedala malá slečna. „Je to lepšie, ako keď prechádzame autom. Vláčik ide pomalšie a mám čas si všetko poriadne pozrieť,“ tvrdí.

„Aj mne sa to páči. Je to skoro ako na kolotoči,“ povedala so smiechom jej sestra Ludovica (13). Trasa vyhliadkovej jazdy vedie od Námestia sv. Trojice do centra mesta. Atrakcia premáva medzi 10. a 17. h každých 30 minút. Kapacita vláčika je 40 ľudí. Dospelí zaplatia 3 eurá, deti o euro menej.