Vyzerá to ako po bombe: Turisti sa na špičke otáčajú, Saganove rodisko takto nechceli vidieť

Centrum v Žiline to momentálne vyzerá, akoby tam padla bomba. Cenrum je komplet rozkopané. Mnohí sa pýtajú, prečo sa tak deje v hlavnej turistickej sezóne.

Sklamaný Poliak

„Sme na dovolenke v Terchovej a vybrali sme sa do Žiliny, aby sme si pozreli mesto odkiaľ pochádza váš skvelý cyklista Peter Sagan. No tieto rozkopávky nás odrádzajú a odchádzame sa pozrieť do iného mesta,“ povedal nám rozhorčene Milosz (25) z Krakova.

Nevyhnutné obdobie

Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. „Termín rekonštrukcie plynovodov v Žiline sme z dôvodu nevyhnutného prerušenia distribúcie zemného plynu zvolili na obdobie, kedy sú štatisticky najnižšie odbery zemného plynu, aby žilinskí odberatelia plynu pocítili prerušenie distribúcie plynu čo najmenej,“ uviedol manažér externej komunikácie SPP Milan Vanga.

Ľudia musia byť trpezliví

Termín ukončenia prác na plynovodoch v centre mesta je do 31. augusta 2017, konečná povrchová úprava až do 15. septembra 2017. „Našu spoločnosť mrzí, že musíme zasahovať do komfortu dobyvateľov a vzhľadu dotknutých lokalít, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností,“ dodal Vanga.