Z opachy je pýcha: V ktorom meste sa zmenila autobusová stanica na neuverenie?

Prví cestujúci si otestovali autobusovú stanicu pred pol šiestou ráno. Do termínu získania dopravnej časti autobusovej stanice do svojho vlastníctva, bude mesto fungovať na základe zmluvy o výpožičke. „Vo štvrtok sme spustili skúšobnú prevádzku stanice s autobusovými linkami

v smere Banská Bystrica – Zvolen a späť. Od soboty sa z dočasnej autobusovej stanice presunú na novú stanicu Terminal Shopping Center všetky prímestské a diaľkové spoje. Verím, že si na nový režim rýchlo zvykneme a po rokoch budeme môcť cestovať plnohodnotne a komfortne z novej a najmodernejšej autobusovej stanice na Slovensku,“ povedal primátor Ján Nosko.

Najmodernejšia na Slovensku

Autobusové zastávky sú na pôvodných miestach, s vynoveným interiérom, asfaltom pre autobusy, modernými lavičkami, osvetlením i označením jednotlivých liniek. Všetko je prehľadné a ak by ste náhodou nevedeli, z ktorej zastávky pôjde ten váš autobus, môžete sa na to opýtať v informačnom centre, ale prečítať na LCD obrazovkách. Určite nezmoknete a ak budete musieť na svoj spoj čakať dlhšie, stačí sa presunúť pohyblivými schodmi do hornej časti stanice, ktorá je prepojená s množstvom obchodov, reštaurácií i veľkým parkoviskom so železničnou stanicou. Druhá etapa dopravného režimu z novej autobusovej stanice Terminal Shopping Center nastane v sobotu, 23. septembra o polnoci. „Môžete byť pyšní na túto stanicu, lebo nemá obdoby v celom bývalom Československu,“ povedal zástupca investora z Plzne.

Nechýba ani defibrilátor

Ak niekomu z cestujúcich príde nevoľno a bude mať problémy so srdcom, pri informačnom centre je postavený aj moderný defibrilátor s veľkým nápisom SOS. Stačí stlačiť tlačidlo a okamžite privoláte lekársku pomoc.

Autobusová stanica v číslach

Farebne odlíšené nástupištia – 19

Lavičky s integrovanou elektrickou zásuvkou – 20

LCD panely na zastávkach – 8

Informačné obojstranné LCD panely – 20

Prevádzky spojené so stanicou – 40

Obchodná plocha – 11000 metrov štvorcových

Miesta na parkovanie (2 hodiny zdarma) – 300