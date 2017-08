Východniari, užite si posledný pravý letný deň! Na západe sa už zamračilo a ochladilo

Tohtoročné leto bolo ak na hojdačke. Chvíľu tropické dni aj noci, kedy sa v horúčavách ani nedalo existovať. Vzápätí prišli studené upršané dni.

No a vyzerá to tak, že to pravé horúce leto sa končí. Veď aj rána a večery sú chladnejšie, teplomer síce cez deň ukazuje tridsiatku, ale už to nie je tá páľava ako doposiaľ.

A to, čo príde zajtra, leto definitívne pochová.

Hromy-blesky u našich susedov

Signálom veľkej zmeny je počasie u našich západných susedov. Ako upozorňuje blesk.cz, do Čiech prišli silné búrky, hrozí krupobitie a vyliatie vodných tokov.

Búrky zasiahli už v piatok večer Karlovarský a Plzeňský kraj. Dnes by mali postupovať k našej západnej hranici.

Podľa najnovších informácií je v stredných Čechách už iba okolo 20 stupňov, zamračené a vyzerá to na dážď.

Nad Slovenskom sa zaťahuje

Prírodné živly majú dnes zasiahnuť aj Slovensko. V Bratislave a v Kuchyni už prší, teploty sú pod 20 stupňov.

Zamračené je už aj nad stredným Slovenskom, hoci zatiaľ bez dažďa. Ale teploty aj tam klesli.

Najkrajšie je zatiaľ na východe, kde je slnečno a teplomer ukazuje okolo tridsiatky. Aktuálne je najteplejšie v Košiciach, až 31,4 stupňa!

Varovania meteorológov

Žiaľ, dlho sa nebudú tešiť ani východniari. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred dažďom pre oblasti od Považia, cez Kysuce až po podtatranské regióny.

Výstraha prvého stupňa platí pre okresy stredného a južného Slovenska.

Akurát na západnom a juhozápadnom Slovensku by dnes nemal vyčíňať dážď a vietor.

To isté platí aj pre nedeľu.

V nedeľu sa rozprší

Kým dnes bude pršať len na strednom a východnom Slovensku, v nedeľu sa rozprší na celom území.

Výrazne sa ochladí. Kým v piatok bolo napríklad v Bratislave ešte 33 stupňov, v nedeľu bude už iba 20.

Tak to bude aj v iných regiónoch.

Je po lete?

Už to tak vyzerá, že leto sa definitívne skončilo. Ale nebuďte sklamaní! Pekné a slnečné dni ešte predsa len prídu. Po ochladení cez víkend a začiatkom týždňa sa má zase začať otepľovať a v druhej polovici týždňa môžu teploty opäť presiahnuť 25 stupňov.

To pravé horúce leto s tridsiatkami to však už zrejme nebude!

Aké bude počasie podľa predpovede SHMÚ

dnes

Jasno až polooblačno, od západu pribúdanie oblačnosti. Miestami, najmä

na severe prehánky, dážď, ojedinele búrky, aj intenzívne.

Najvyššia denná teplota 28 až 33, na krajnom západe a v Žilinskom kraji

väčšinou 23 až 28 st.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 16 st.

Slabý, na juhozápade a postupne aj na ostatnom území severozápadný

až severný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na juhozápade v nárazoch

okolo 15 m/s (55 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

nedeľa

Oblačno až zamračené, k večeru na juhozápade čiastočné zmenšovanie

oblačnosti.

Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, miestami intenzívny. Na krajnom

východe dopoludnia a popoludní na juhozápade zrážky ojedinele.

Najvyššia denná teplota 18 až 23, v Žilinskom kraji a na Spiši

12 až 17 st, na juhovýchode a na Zemplíne okolo 25 st.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 9 st.

Prevažne severozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), miestami

v nárazoch okolo 15 m/s (55 km/h). Dopoludnia v Banskobystrickom kraji

a na východe prevažne slabý vietor.

pondelok

V noci vo východnej polovici územia oblačno až zamračené a na viacerých

miestach dážď. V západnej polovici menej oblačnosti a zrážky len ojedinele.

Cez deň premenlivá, na severe miestami zväčšená oblačnosť a tu miestami,

inde ojedinele prehánky, na hrebeňoch Tatier snehové.

Najnižšia nočná teplota 14 až 9, Žilinskom kraji miestami okolo 7 st.

Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši

okolo 17 st.

Prevažne severný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch miestami

okolo 15 m/s (55 km/h).