Veľká anketa: Čo si o Saganovi myslia Slováci?

Jan Bárta (32), spolujazdec z tímu Bora-Hansgrohe

Každý profesionálny cyklista MUSÍ súhlasiť, že to NEBOLA Peťova chyba. Rozhodcovia na Tour de France spravili chybné rozhodnutie.

David Millar (40), bývalý cyklista

Peter Sagan nemal byť v žiadnom prípade diskvalifikovaný z Tour! Pochvala Markovi Cavendishovi, že to tak dobre prijal.

Levi Leipheimer(43), bývalý cyklista

Je veľmi smutné vidieť UCI spraviť tak drahocennú chybu diskvalifikáciou Petra Sagana. Pozerali vôbec všetky uhly v spomalených záberoch?!

Greg LeMond (56), bývalý trojnásobný víťaz TdF

Je to príliš prísne. Niektorí jazdci sa držia auta a z Tour ich nevyhodia.

Ján (57), Torysa

Trest je podľa mňa príliš prísny.

Janka (38), Prešov

Peter má silný lakeť.

Martin (35), Prešov

Pravdupovediac, nestihol som sledovať pretek a pozerám si to len na internete. Názory sú rôzne, niekto je za, niekto proti a ja sám s týmto nie som stotožnený.

Zuzka (38), Prešov

Je to veľké svinstvo.

Pavel (51), Hriňová

Je to obrovské sklamanie. Myslím, že je v tom aj trošku závisti kvôli jeho úspechom.

Veronika (29), Zvolen

Veľká nespravodlivosť. Je smutné, že takto hnusne dokážu niekoho odpísať.

Ján (63), Zvolen

K menším štátom si viac dovoľujú. Veď Francúzi nás už raz obrali o olympijské zlato Martikána.

Martina (19), Zvolen

Cavendish urobil na veľkých turnajoch kopu takých chýb a nikdy ho nevylúčili. Sagana sa obávajú a nechutne sa ho zbavili.

Mišo (29), Zvolen

Nie je to férové. Zo spomalených záberov to nevyzeralo tak hrozne. Takýto koniec na Tour de France si nezaslúžil.

Jožo Pročko (52), Halič

Francúzi a Nemci na Euro 21 ukázali, čo je nešportové. Únia rozhodcov na Tour de France ukázala čo je obludné v športe. Peťo Sagan jazdiaci rovno dolatil na padajuce

Marek Antalík (30), Tomášovce

AK bol potrestaný Sagan, tak si myslím, že mal byť potrestaný aj Francúz Demair, pretože on prvý zmenil smer jazdy pri dojazde. On potrestaný nebol, ale potrestaný bol náš jazdec a myslím si, že to bolo zámerné, len aby Sagan nevyhral šiesty krát za sebou zelené tričko na TDF.

Janka Kišvinceová (43), Stará Halič

Podľa mňa je to veľmi nespravodlivé, lebo Sagan sa súpera ani len nedotkol. Mali to nezmyselné rozhodnutie vrátiť späť a myslím si, že rozhodli preto tak, lebo im bije do očí to, že je náš Peťo Sagan taký šikovný a je naozaj najlepší na svete.

Martin Miklušák (17), Halič

Ukázala sa športová nespravodlivosť v plnej nahote. Jednoznačne chceli Sagana za každú cenu poškodiť a mali na to aj svoj dôvod. Od tej chvíle ma Tour de France vôbec nezaujíma.

Braňo (39), Poprad, žije v Austrálii

Sagana majú v Austrálii strašne radi, aj preto sa to tu vo veľkom rozoberalo a bolo to hádam vo všetkých médiách. Trest je pre Sagana krutý, ale aj o tom je cyklistika.

Jozef Škoda (53), Galanta

Trest povedzme, ale vylúčiť určite nie. Peťo Sagan je na Tour de France celebritou a aj preto by ma zaujímalo, kto bol v tej rozhodcovskej komisii, ktorá o jeho vylúčení rozhodla. Som presvedčený, že z jeho strany o úmysel rozhodne nešlo. Prešľapy a pády, ktoré spôsobil svojím súperom Cavendish boli určite horšie, ako tento Saganov.

Zsolt Varga (42), Galanta

Keď som videl spomalené zábery bolo vidieť, že asi najväčšiu chybu spravil Cavendish, ktorý sa snažil dostať tadiaľ, kadiaľ to rozhodne nešlo. Trest pre nášho cyklistu je určite neprimeraný. Viem o tomto Britovi, že on je ten drgač a drzáň, ktorý spôsobuje problémy svojím súperom. Žiaľ, tentokrát si to odniesla naša cyklistická hviezda Peťo Sagan.

Nikola (25), Bratislava

Áno viem, že ho vylúčili, ale mňa osobne sa to nejako nedotýka. Je to len šport.

Jozef (27), Bratislava

Úprimne? Ani neviem, kto Sagan je. Zachytil som, že sa niečo rieši, ale to je všetko.

Ján Čekovský (41), Kežmarok

Ako ukazuje najnovšie video, Cavendish dostal balanc prejazdom cez kanál, čiže Sagan na jeho páde vinu nenesie. Podľa mňa organizátori čakali na tento moment, aby sa nášho Petra zbavili a prišlo im to vhod. Vidím za tým politiku.

Pavol Sekelský (32), Stará Ľubovňa

Videá dokazujú, že vylúčenie z pretekov bolo pre Sagana prísne. Fanúšikom neostáva asi iné, jedine aby premiér napísal list a vybavil u organizátorov nápravu.

Marek Sekelský (36), Stará Ľubovňa

Trest pri divokých špurtoch, keď pretekári svojim pričinením privodia zranenie súperom by mal byť vždy. Avšak to, že v minulosti tresty takmer neudeľovali a zrazu príde ten najprísnejší, štve asi všetkých. Sagan ostane v boji o zelený dres aj tak neporazený a prísny trest mu pridá na popularite.

Aďa Varcholová (38), Stará Ľubovňa

Osobne som to nesledovala, ale celé okolie o tom hovorilo. Asi išlo o skrivodlivosť na nášho Petra Sagana.

Bibiana Ondrejková (45), herečka

Zasiahla ma táto správe, bola som vtedy v zahraničí a myslím si, že je to veľká škoda a medzinárodný škandál.

Matej "Sajfa" Cifra (37), moderátor

Je mi ľúto Petra a pre nás ako fanúšikov stratila teraz tour tu správnu šťavu. Nemyslím si, že za tým bol Peťov úmysel a preto to rozhodcovia mali posúdiť inak! Cavendisha niekedy potrestali? Myslím si, že netreba za tým vidieť to, že niekto chce poškodiť nám Slovákom. Nie je to žiadna nadnárodná konšpirácia voči nášmu malému národu.

Patrik Švajda (45), moderátor

Diskvalifikácia Petra Sagana ma mrzí. Vyradenie top hviezdy Tour de France je podľa mňa príšerné a chybou. Pravdepodobne niekto vedel, čo robí. Tohtoročná Tour pre mňa ako diváka končí.

Ľuboš Zeman (68), textár

Videl som video z pretekov, aj spomalené zábery kamery. Preto si myslím, že Sagana vylúčili neoprávnene, stačil by mu miernejší trest. Cavendish už padal aj bez jeho vystrčeného lakťa, lebo sa rýchlo tlačil do jazdcov pred sebou.