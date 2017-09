FOTO Braňo Mojsej odhalil tajomstvo vily na Pereši: Diali sa tam zlé veci!

Ak by si niekto myslel, že tou zvláštnosťou je možné obliehanie domu novinármi, nie je to to pravé. Mojsej v dome na Bystrickej ulici prežil nejaký ten rôčik a bol istý čas aj výhradným majiteľom nehnuteľnosti. Tá sa preslávila nielen gýčovým nábytkom, ale tiež známou reality šou.

Keď však Braňo prišiel o vilu a získal ju František Kabrheľ zvaný Versače, nikdy neprejavil poľutovanie nad tým, že dom mu už nepatrí. Práve naopak. To sa prejavilo aj teraz, keď sa objavili správy o predaji vily.

O probléme sa vie

Pre Plus JEDEN DEŇ Mojsej exkluzívne prehovoril o geopatogénnych zónach, ktoré v dome mala odhaliť psychotronička ešte počas trvania šou Mojsejovci. „Jej vyjadrenie bolo odvysielané aj v telke. Poznatky nezávisle na jej zisteniach potvrdil ďalší odborník, ktorý sa venuje danej problematike. Obaja konštatovali, že toľko zápornej energie na jednom mieste ešte nenamerali,“ hovorí hudobník.

Spodná voda

„Pred rokmi sa tu udialo niečo veľmi zlé, k tomu sa ešte pridala negatívna energia našich odporcov a neprajníkov. Objavila sa spodná voda, suterén bol neraz zaliaty do výšky jedného metra. Štyri čerpadlá nestačili vodu odčerpávať. Myslím, že je to tak dodnes, ale to už nie je môj problém,“ tvrdí Braňo.

Braňo so psom Kusajom boli senzibilní

Je presvedčený, že toto „zlo“ v negatívnom zmysle slova ovplyvnilo aj jeho život. Hlbšie to však nerozoberal. „Hovorí sa, že pes cíti ak nie je niečo s kostolným poriadkom a reaguje na tieto zóny ináč ako človek,“ povedal zamyslene, potom tajnostkársky dodal. „Možno sa tomu niekto zasmeje, ale náš starý pes, Kusaj vedel o tom svoje. Rozprávali sme sa očami. Zomrel v mojom náručí, ale s jasným odkazom, ktorý zatiaľ nezverejním, ale príde čas...!“

Desivá história

Starí Perešania prezradili Braňovi, že na mieste, kde stojí ich dom, boli v minulosti záhradky, na ktorých pestovali domáci, ale aj cudzinci ovocie a zeleninu, ktoré predávali na Dominikánskom pľaci a práve vtedy sa tu prihodilo niečo hrozné.

Záhadná smrť trojice

„Osoba, ktorá bola u nás počas natáčania, ukázala miesto v záhrade, kúsok od domu, kde mali v záhradnom domčeku záhadne zomrieť traja ľudia. Hovorilo sa, že ich našli udusených, keď sa chceli zohriať. Túto informáciu mi potvrdili aj najstarší starousadlíci. Vtedy som až pochopil, prečo sa bývalý majiteľ zbavil domu a odsťahoval sa zhruba o kilometer nižšie,“ spomína Mojsej strašidelné pozadie domu na Pereši. Dodáva, že verí na javy medzi nebom a zemou.

Paranormálne javy?

„Nech si každý na danú záležitosť urobí svoj názor, ale v tom dome je niečo zlé. Určite! Viem o tom svoje! Stalo sa tam zopár vecí, ktoré sa vymykajú logike...!" uvádza Braňo.

Opatrní kupci

„Ľudia sú pri kúpe nehnuteľnosti, čo sa týka geopatogénnych zón oveľa obozretnejší ako boli v minulosti. Pýtajú sa nás, ale aj susedov, akí ľudia tam žili či miesto nie je spájané so škandálmi, nedošlo tam k tragédii, násilnej smrti, samovražde, úmrtiu mladého človeka a podobne,“ hovorí majiteľ realitnej kancelárie, ktorý si neželá byť menovaný. „Je to pochopiteľné. Nemá význam predsa vynaložiť celoživotné úspory alebo sa zadlžiť kvôli „zamorenému domu“ kde budete cítiť neustály stres, nervozitu, trpieť poruchami spánku, nedokážete si tam oddýchnuť alebo dokonca ochoriete,“ vysvetľuje realitný maklér.

Rada sa zbavila vily

Nora, vtedy ešte Mojejová, sa pred rokmi nechala počuť, že k domu na Pereši ju neviažu žiadne sentimentálne spomienky. Skôr opak je pravdou. Po všetkom, čo v ňom prežila, je vraj šťastná, že sa ho zbavila. Vtedy sa jej určite ani len neprisnilo, v rukách koho napokon dom skončí a aké zmeny sa v ňom udejú.

Nahnevaný Versače

Na vilu sme sa pýtali aj jej súčasného majiteľa. Tým je Norin manžel František Kabrheľ Versače. Braňove slová ho poriadne nahnevali. Rozhorčene poprel, že by bol dom strašidelný a zakliaty. "Práve naopak. Vila je prerobená a krásna. Straší akurát tak v Mojsejovej hlave," neodpustil si uštipačnú poznámku.

Čo sú geopatogénne zóny

Sú to miesta so škodlivým zemským žiarením, ktoré sa podieľajú na vzniku zdravotných problémov. Negatívne na ľudský organizmus pôsobia tektonické zlomy a trhliny, podzemné vodné prúdy, ložiská nerastov, ale aj kanalizácia, elektrické a plynové rozvody. Odborníci neodporúčajú ich ignorovať, pretože spôsobujú únavu, bolesti hlavy, ale tiež onkologické, psychické a iné vážne ochorenia.