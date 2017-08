EXKLUZÍVNE Braňo Mojsej o výbuchu v jeho apartmáne: Viem, kto je za tým!

Následky sú hrozivé. Podľa vyjadrenia Braňa došlo k poškodeniu okna na jeho apartmáne, tiež na vchodových dverách do objektu

Čítajte viac Atentát na Braňa Mojseja?! Explózia otriasla jeho bytom

Hrozí zrútenie?

„Vyzerá to, že zrejme bude narušená aj statika objektu, čo bude katastrofa pre všetkých ktorí tu žijeme. Sú ohrozené naše životy,“ uviedol pre Plus JEDEN DEŇ Mojsej.

Čítajte viac Na Pereši vybuchlo nástražné zariadenie: Výbuch poškodil dom advokátky Nory Mojsejovej

Je presvedčený, že výbuch je odozvou na ním podané trestné oznámenie na isté osoby, ktoré ho bombardujú SMS-kami a telefonátmi kvôli prepisu apartmánu. Keďže sa nemieni podvoliť ich požiadavkám, toto má byť podľa neho výsledok.

Obrátil sa na mužov zákona

„Mňa nezastrašia. Všetko je v rukách polície, zoznam telefónnych čísel z ktorých ma kontaktujú, fotografie SMS -iek, rovnako aj kamerové záznamy z miesta bydliska a firemných priestorov v ktorých podnikajú moji blízki,“ tvrdí.

Dodáva, že ten, kto ma na rováši ostatný výbuch, musel vedieť, že neskôr by bolo nebezpečné bombu inštalovať, keďže po 22. hodine sa v týchto miestach potulujú medvede a vysoká zver. Rocker nepriamo potvrdil, že je na neho a jeho rodinu vyvíjaný hrubý nátlak.

Zvláštna SMS-ka

„Prichádzajú za mnou týpkovia s kriminálnou minulosťou, ktorí ma neustále zastrašujú alebo mi dávajú ponuky na čudný biznis. Vrcholom bola SMS – ka, že ak neprepíšem apartmán v Tatranskej Lomnici na „módneho návrhára“, zbúra mojej mame dom v Smolníku,“ zdôveril sa nám Braňo. Uviedol, že prezieravo a z taktických dôvodov, aby jeho mamu nikto nestresoval, ju presťahoval do penziónu pre seniorov.

Päť výbuchov

„Keďže už nemajú tromf v rukách, zmenili taktiku a opäť začali s výbuchmi. Je to už piaty v poradí,“ vysvetľuje Košičan. „V septembri bude v Košiciach súdne pojednávanie. V hre je vlastníctvo apartmánu. Účastníkmi som ja a Nitran, ktorý sa už teraz oháňa predbežným opatrením. Budem akceptovať rozhodnutie súdu, nech by bolo akékoľvek. Určite sa neznížim na úroveň mojich neprajníkov a nebudem ich ohrozovať bombami, ako sa to deje mne,“ hovorí nahnevane.

Najvyššie miesta

Zdôraznil, že dnes sa obráti listom na ministra vnútra Roberta Kaliňáka, prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, tiež na Generálnu prokuratúru. „Požiadam o vyjadrenie k danej záležitosti. Čo má človek robiť, ak nechce zaspávať s obavami, že mu pod oknom niečo buchne? Je hrozné, že sa u nás dejú takéto veci. Veď v čase výbuchu bolo v byte dieťa, ktoré utrpelo obrovský šok. Keby som nebol vyšiel pred apartmán, páchateľ by bol zámer dokonal. Už je toho dosť a moja trpezlivosť došla," uzavrel rázne Braňo Mojsej.