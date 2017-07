Spálňa pre prezidenta: Navrhol ju najlepší slovenský architekt

Reprezentatívny súbor nábytku bol pôvode vyrobený pre vybavenie súkromného apartmánu pri príležitosti návštevy Tomáša G. Masaryka na Pustevnách v roku 1928.

No vtedy obľúbený prezident nakoniec prenocoval inde a nábytok zostal v súkromnom majektu až do roku 2003. Vtedy ho získalo české Valašské muezum v přírodě v Roznově pod Radhoštěm a nechalo podľa neho vyrobiť nový mobiliár do ubytovne Maměnka.

Tú tiež navrhoval Jurkovič.

Originál Masarykovej spálne zapožičalo Ľubovnianskemu múzeu v Starej Ľubovni, ktoré ho až do septembra bude vystavovať vo svojom skanzene.

Súčasťou prezidentskej spálne je okrem postele s nočným stolíkom aj šatníková skriňa, ďalšia úzka šatníkova skriňa, toaletný stolík so zrkadlom a stoličkou a závesné zrkadlo v drevenom ráme.

Všetko je vyrobené z lakovaného smrekového dreva a zdobené pre Jurkoviča charakteristickými ornamentmi. “Vyrezávané ornamenty sú dodatočne zdobené vypaľovaním. Jurkovič sa inšpiroval ľudovou kultúrou,” uviedla etnografička Ľubovnianskeho múzea Barbora Šumská. V čase, keď tento nábytok vznikol, bol módnou záležitosťou. Viaceré stolárske firmy ho vyrábali na objednávku.