FOTO Také typicky slovenské: Všetci sú proti tejto stavbe v Tatrách, aj tak s ňou začali!

V týchto týždňoch sú v našich veľhorách desaťtisíce turistov. Miesto prestavby je pritom výrazne frekventované, je to totiž spojnica k lanovkám vedúcim do hôr.

V tom, že kompetentní vybrali termín na stavbu, kedy je v Tatrách najviac turistov mnohí nevidia logiku. „Je naozaj čudné stavať kruháč v čase, keď tu máte toľko turistov. Ale aspoň vidím, že nielen v Čechách, ale aj u vás je to postavené na hlavu,“ krútil hlavou český turista Peter (43).

Nad letným termínom prestavby krútia hlavou aj mnohí ďalší. „Nerozumiem, na čo bude dobrý tento kruháč. A ak už, tak to mali robiť niekedy na jeseň," nechápal miestny obyvateľ Jozef (56). „Nás to neobmedzuje, sme tu vlakom. Ale určite je to hlúposť robiť to takto v lete,“ povedali dôchodkyne Alžbeta a Mária z Bratislavy, ktoré prišli na dovolenku s vnúčatami.

Nemôžeme sa podriadiť turistom!

Cesta slobody, na ktorej kruháč stavajú je v správe Prešovského samosprávneho kraja. Jeho Úrad sa bráni, že stavba sa nemôže podriaďovať turistickej sezóne a ani blížiacim sa voľbám do kraja. „Každý projekt tohto druhu je viazaný na zabezpečenie projektovej dokumentácie, povolení príslušných orgánov a potrebných financií. To všetko si vyžaduje čas,“ obhajuje letný termín PSK.

Zároveň dodáva, že podstatou výstavby kruhovej križovatky je, že v nasledujúcich sezónach už bude slúžiť svojmu účelu. „Turistom, obchodu a obyvateľom nášho kraja.“

Aj investori sa čudujú

Rozpočet na stavbu pôvodne odhadovali na 230-tisíc eur. V súťaži napokon uspela nižšia ponuka na sumu vyše 166-tisíc eur. Okrem kraja sa na združení financií podieľa aj mesto Vysoké Tatry, spoločnosť TMR, ktoré prevádzkuje tunajšie lanovky i akciovka Esin, ktorá vlastní zariadenie Kukučka.

Aj v týchto subjektoch nám potvrdili, že stavba počas leta je zlým riešením. „Počas vrcholiacej letnej sezóny by sme nemali žiadnym spôsobom obmedzovať dopravu. Nie je to na mňa otázka, ale v júli a auguste by som to určite nerobil,“ poznamenal Bohuš Hlavatý šéf predstavenstva z TMR. „Osobne si myslím, že sme mali začať niekedy v apríli, máji. Ale niektoré veci potrebné k projektu sa ovplyvniť nedajú,“ podotkol Ján Mokoš, primátor Vysokých Tatier.

Napriek stavbe by mala byť cesta naďalej prejazdná s obmedzeniami. Prístup k lanovkám i niektorým ubytovacím zariadeniam bude daný dopravnými značkami.