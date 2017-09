FOTO Na toto Juraj Kukura čakal roky: Teraz sa to konečne podarilo!

Bola to pre neho výnimočná chvíľa. “Veľmi som sa na to tešil, veľa to pre mňa znamená,” potvrdil nám s nadšením.

Vníma to ako vzácnosť nielen preto preto, že sa v tomto meste narodil, zhodou okolností v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v centre Prešova.

Možno práve táto mimoriadna okolnosť súvisí podľa neho aj s jeho celoživotnou prácou.

Vyjadril sa, že do rodného mesta prichádza s pokorou a láskou k rodnej hrude. “Aby som rodákom po prvýkrát vo svojom živote ponúkol na prešovských divadelných doskách to, čo najlepšie viem - herecký kumšt,” uviedol Kukura, ktorý v marci tohto roku oslávil svoje sedemdesiatiny.

Čítajte viac David Hasselhoff na Slovensku: Bláznivá noc a krásne východniarky

Hral po celom svete, v rodnom mesta ani raz

A hoci ten skúsený herec a svetobežník zažil množstvo premiér a hral na mnohých javiskách v rôznych kútoch sveta, v rodnom meste sa ako herec ešte nepredstavil. "Teším sa, že konečne, popri tom množstve premiér, ktoré som absolvoval, zažijem aj svoju prešovskú divadelnú premiéru," dodal.

Priznal, že Prešov má rád a vždy, keď sem príde po rôznych cestách svetom, tak ho to emotívne strašne zasiahne.

Naposledy tak bolo v júni tohto roku, keď prevzal počas dní mesta Cenu primátorky Andrey Turčanovej.