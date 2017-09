Krutá smrť Slováka v Amerike: Zbavili sa ho a ušli na jeho aute

Slováka Martina Hvizdu, rodáka z Bardejova smrteľne postrelili v sobotu podvečer na pumpe Exxon v americkej Atlante štyria muži a vzápätí ušli na jeho striebornom SUV Infiniti FX. Tragédia sa stala v stredu, po páchateľoch polícia stále pátra. Informovala o tom televízia Fox 5.

Polícia prijala oznam od neznámeho svedka streľby, ktorý následne objavil telo postreleného mladíka. Kým záchranné zložky dorazili na miesto incidentu, Martin zraneniam podľahol.

Sny si už nenaplní

Hvizda si v Amerike plnil svoj sen. Žiaľ, cesta za ním sa mu stala osudnou. Pochovať by ho mali na rodnom Slovensku.

Martin pochádzal z Bardejova, ale podľa informácií od tamojších ľudí spolu s rodičmi sa vysťahovali do Ameriky zhruba v roku 2003.

Zo Zborova do Atlanty

Rodina žila istý čas v obci Zborov v okrese Bardejov odkiaľ pochádzala Martinova matka. "Mali tu maličký obchodík v ktorom predávali obuv. Podnikanie sa im nedarilo tak, ako si predstavovali aj preto sa rozhodli odísť zo Slovenska," prezradili nám Zborovčania. "Potrebovali peniaze aj napríklad na podporu Martina, ktorý veľmi pekne maľoval. Chceli, aby to niekam dotiahol. Už ako školák v Bardejove prejavil svoj talent a ako sa k nám doniesli chýry, darilo sa mu v danej oblasti aj za veľkou mlákou," tvrdia miestni.

Smutné pripomenutie

Priznávajú, že na Hvizdovcov rokmi aj zabudli. "Veď neskôr sa presťahovali do Bardejova a odtiaľ do Atlanty v štáte Georgia. Sú to už roky. A teraz sme si ich pripomenuli práve takou tragickou udalosťou. Chudák Martin, bol v nesprávny čas, na nesprávnom mieste," hovoria domáci.

Priatelia nestoja bokom

Na sociálnych sieťach sa organizujú skupiny mladých ľudí zo Spojených štátov, ale aj Slovenska. Tí prví popisujú ako dochádza k podobným tragédiám. "Je tu nový trend. Niekto si na parkovisku vyhliadne vaše auto. Vy do neho nasadnete a neuvedomíte si, že vás sledujú. Útočníci vám ukážu cez svoje okno tabuľku so značkou, ktorú ste akože stratili. Zastavíte a...! Presne taký scenár sa stal osudný aj nášmu priateľovi Tinovi," píše jeho kamarátka Barbara, ktorá bola mentorkou nadaného umelca.

Monica zo Slovenska zasa organizuje priateľov a známych Bardejovčana, aby prišli v sobotu na zádušnú omšu a tak sa rozlúčili s Martinom.