Máriu (58) roky týral exmanžel: Napriek tomu ho pustili z väzby! Čo bolo ďalej, šokuje

Proti Antonovi Hurovi (51) vedú viaceré trestné stíhania. Je obžalovaný za neplatenie výživného a má na krku aj viaceré obvinenia.

Okrem iných za zločin týrania blízkej a zverenej osoby či ublíženie na zdraví.

Svoje si s ním užila nielen jeho exmanželka Mária (58), ale aj vlastné dcéry Dominika (23) a Alžbeta (17) či jeho sestra.

Prešovský sudca pre prípravné konanie ho vzal do väzby na základe rozhodnutia zo dňa 17. februára.

Podal voči tomu sťažnosť, no krajský súd ju po preskúmaní zamietol a nadobudla právoplatnosť 15. marca.

Príkaz prokurátora: Prepustiť!

No o dva mesiace bolo všetko inak. “V rámci prípravného konania bolo súdu doručené oznámenie o tom, že menovaný bol dňa 17. mája na príkaz okresného prokurátora z väzby prepustený a zároveň bol premiestnený na psychiatrické oddelenie prešovskej fakultnej nemocnice,” informovala hovorkyńa prešovských súdov Ivana Petrufová.

Ochrana či ohrozovanie obetí domáceho násilia?

Chceli sme zistiť, ako chce štát chrániť obete násilia, keď páchateľa trestných činov prepustí z väzby bez obmedzení.

No ani z polície ani z prokuratúry sme ani po dvoch dňoch odpovede do uzávierky nedostali. “Vôbec nám nikto nedal vedieť, že ho pustili. Žijeme zase v strachu. On je nebezpečný, viackrát ma napadol, staršia dcéra má z neho panický strach. Roky sa nevieme domôcť svojich práv,” dodáva A. Hurová.

Na jej muža vypracovali znalecké posudky piati psychiatri. Dvaja z nich uviedli, že v čase spáchania skutkov bol nepríčetný.

Ďalší traja zistili opak, podľa nich nie je duševne chorý.

Kontrolný posudok vypracoval aj šiesty znalec, renomovaný psychiater. Podľa neho má zmiešanú poruchu osobnosti, čo nie je psychickou chorobou, chápe zmysel trestného konania a bol schopný rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania a ovládať ho. “Som pod vplyvom liekov, nebudem sa teraz vyjadrovať k ničomu,” zareagoval stručne. Prípad budeme naďalej sledovať.