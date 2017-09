EXKLUZÍVNE FOTO Svadba u Michala Hudáka: Dobre sa zabávala aj známa televízna moderátorka

Hudák si bral Hudáčovú. A tá si svoje súčasné priezvisko vybrala ešte skôr, ako svojho ženícha. “Keď som bola malá a hrali sme sa so sestrou, chcela som sa volať inak ako ona. Preto som si písmeno “č” v mojom priezvisku veľmi kreatívne zmenila na “k”,” zasmiala sa nad tým, ako si nevedomky predpovedala svoju budúcnosť.

“Pri zmene dokladov by na to na polícii mohli brať ohľad, že ide iba o jedno písmenko,” vtipkoval svadobný otec, herec Mišo Hudák “Zostávajú jej iniciály, aké mala doteraz. Veľmi praktické,” dodal pobavene.

Výnimočné miesto

Obľúbený zabávač, tentoraz vo vážnej roli svadobného otca, prišiel do Hermanoviec už deň pred svadbou. Aby si vychutnal romantické prostredie svadobné ho miesta, ktoré je jedným zo siedmich najromantickejších hotelov Európy. “Zostávame tu aj nocovať po svadbe, takže si to užijeme plnými dúškami,” prezradil.

Dodal, že jeho syn je pre neho najlepší kamarát. “Pribudla mi do rodiny krásna nevesta. Je ako modelka. Dnes, keď som ju zbadal, som jej povedal: Teba by som si aj ja zobral. Ale svadobná matka zakontrovala, že je otázne, či by ma chcela, lebo že ja som už výbehový typ,” nezaprel svoj humor. Dodal, že byť svadobným otcom je pre neho nový pocit: “Tu si človek uvedomí, že koľko už má rokov. A teda, že už by som mal prestať robiť hlúposti. Lebo už mám takého veľkého syna. Doslova, lebo meria 204 centimetrov.” Jeho najmladší potomok, syn Hugo (5) mal počas obradu veľmi zodpovednú úlohu. Niesol k oltáru svadobné obrúčky na vankúšiku.

Svatovci sa poznali skôr ako ich deti

Počasie im prialo, bolo slnečno, všetko im vychádzalo podľa plánov. Na svadbe vládna priateľská atmosféra. Veď s nevestiným otcom sa veľmi dobre poznajú už dlhé roky, ešte skôr, ako sa poznali ich deti. “My sa poznáme, odkedy vymysleli gin. Niet pochýb o tom, či si svatovci sadli. S Jurajom me fakt kamaráti. Máme rovnaký humor, je to príjemné,” dodal zabávač.

Otcom nevesty je regionálny politik Juraj Hudáč. A čo on hovorí na svojho nového zaťa? “Mám ho rád, lebo je to dobrý chlapec a verím, že moja dcéra s ním bude šťastná,” povedal.

Prišla aj kmotra Ďurianová

Medzi pozvanými hosťami boli pribuzní a kamaráti z celého Slovenska, nechýbala Hudáková kmotra Marianna Ďurianová. Tá je krstnou mamou Mišovej dcéry Evky, ktorú má rovnako ako Šimona z prvého manželstva s Editou. Pozvaný bol aj Marián Čekovský, s ktorým je už tiež v príbuzenskom pomere: “Som krstným jeho malého synčeka. No nemohol prísť, pretože už veľmi dlho mal na tento termín dohodnutú nejakú prácu.”

Padali slzy

Svadobným mamkám Edite (49) a Danke (56) bolo trochu clivo a padla im aj nejedna slzička. “Sme citlivé, poplakali sme si viackrát,” usmiali sa. Boli zladené, obe mali šaty staroružovej farby. “Vychystali sme sa za hodinu, mejkap sme zverili do rúk stylistu,” prezradili mierne vystresované. A poplakali si aj otcovia? “Vraví sa, že chlap sa za slzy hanbiť nemusí, ale sopeľ je už priveľa. Vlhké oči sú,” bavil sa Hudák.

Príprava na svadbu trvala rok. Šaty mala nevesta z bratislavského salónu. ako svadobné menu sa podávalo ako hlavné jedno vývar a kačacie prsia s konfitovanou cibuľou a opekanými zemiakmi, neskôr grilované špeciality, o polnoci holúbky, pirohy, kapustnica. Klasické koláče nemali, no nechýba. candy bar. Do tanca hrala kapela Replay Band, ktorá zabávala hostí aj na svadba cyklistu Sagana či moderátorke Adele Banášovej. “To sú moji kamaráti z Nitry, hlavne Maťo Koreň, ktorý s nimi spieva. Sú vynikajúci muzikanti, najlepšie, čo teraz na Slovensku máme,” pochválil sa herec, ktorý verí, že šťastie jeho syna Šimona a nevesty bude trvalé. Zaľúbenci si užijú svadobnú cestu v Toskánsku.