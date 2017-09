Milovník krásnych žien Oklamčák po operácii šokuje: Pozrite, čo mu povedala veštica!

Človek by mu až uveril! Jozef Oklamčák je späť a plný života. Do Tatier priletel v noblesnom štýle v sprievode svojich nádherných dievčat. „Mali sme perfektného pilota, bol to nádherný výhľad,“ hovoril pri zostupe z vrtuľníka po boku modeliek a missiek Martiny Štupákovej a Júlie Kokoruďovej.

Znalec ženskej krásy prišiel do Tatier do golfového rezortu, kde organizoval záverečnú časť akcie Miss Golf Tour 2017. S ľuďmi zo smotánky sa potľapkával a smial. Zdravotné problémy, keď mu pred pár týždňami v hlave praskla cieva akoby boli zabudnuté. Éterom vtedy prebehla informácia, že musel podstúpiť operáciu. Oklamčák to však dementoval. „Nebol som na žiadnej operácii, bol som na omladzovacej kúre,“ dementoval a následne zásah lekárov objasnil. „Mám pocit, že mi do hlavy niečo naliali, lebo sa cítim na 25 rokov,“ smial sa.

Známy odborník a porotca v súťažiach krásy prezradil aj ďalšie šokujúce odhalenie. „Tým, čo predpokladali moju smrť odkazujem – som tu! Asi sa vyplní to, čo mi povedala veštica, že budem žiť 138 rokov. Čiže mám ešte polovicu života pred sebou,“ nezatajil Oklamčák.