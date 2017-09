Nešťastná Mima (14): Zbili ju a ponížili, teraz prišlo ďalšie obrovské trápenie!

Daniela (48) a Miroslav (56) majú spolu štyri deti. Manželia sa síce rozviedli a žena sa odsťahovala zo spoločnej domácnosti, ale napriek tomu v záujme potomkov spolu komunikujú a pomáhajú si. Najstaršia dcéra Biba (26), žije a pracuje vo Švajčiarsku, starší syn Daniel (23), zakotvil v košických telekomunikáciách a Mimka (14) je od začiatku školského roka deviatačkou.

Postihnuté dieťa

Najmladší benjamínek rodiny, Mirko (11) sa narodil s Downovym syndrómom, mama je preto jeho opatrovateľkou i asistentkou. Ako keby to nestačilo, pred dvoma týždňami sa k vrodenému defektu pridalo niečo, čo obrátilo život rodiny naruby.

Nešťastná náhoda

Matka s chlapcom sa vtedy vybrali na pravidelnú prechádzku. „Žena ho viezla v kočiari, keďže Mirko nielenže nerozpráva, ale má problém s chôdzou na dlhšie vzdialenosti. Chlapec cestou zaspal. Pri prechádzaní cez väčšie výmole, kočiarik „nadskakoval“ a vtedy sa stalo niečo, čo znie až neuveriteľne,“ rozpráva nešťastný Miroslav.

Toto nikto nečakal

„Môj syn si zlomil krčnú chrbticu a ochrnul. Hovoril som si, že to nie je možné. Veď ak by spadol, to by som ešte pochopil, ale takto. Lekári nám vysvetlili, že pri spánku je organizmus uvoľnený a tým aj zraniteľnejší, k tomu sa pridali krehkejšie (lámavejšie) kosti a nešťastie je na svete,“ popísal priebeh nešťastnej udalosti. Dieťa s matkou museli okamžite hospitalizovať. Lekári robia všetko pre to, aby mladý organizmus zabojoval. “Zatiaľ je to veľmi zlé. Synček si vyžaduje 24-hodinovú opateru. Kvôli neschopnosti dýchať, mu spravili tracheostómiu, čo je otvorenie dýchacích ciest,“ vysvetľuje zronený otec. Chlapca navštevuje ako mu to čas dovolí. V prípade, že sa nebude dať zvrátiť ochrnutie, dieťa bude odkázané na celoživotnú opateru.

Nákladná starostlivosť

Matku už teraz v nemocnici učia, ako obsluhovať ležiaceho syna. „Je možné, že bývalka sa kvôli ťažkému zdravotnému stavu chlapca vráti domov, lebo tam kde teraz býva, bol by s tým problém,“ myslí si. Obáva sa ako to finančne zvládnu. „Bude potrebné mnohé nakúpiť. Neviem odkiaľ na to zoberieme financie. Ja dostávam invalidný dôchodok a exmanželka opatrovateľský príspevok. Už teraz nás podporujú staršie deti, inač by sme nevyžili. Neviem čo nás čaká,“ trápi sa hlava rodiny.

Daň za stres

Dozvedeli sme sa, že sám má veľmi vážne zdravotné problémy. Tie sa objavili vtedy, keď Mira po dvadsiatich rokoch prepustili z práce. Stres a obavy o existenciu rodiny mu podlomili zdravie, zlyhali mu obidve obličky. „Chodím na 8-hodinovú dialýzu, preto sa o chorého syna nemôžem starať sám, bez dozoru nesmie ostať ani minútu. Okrem toho riešim vyšetrenia Mimky, ktorú dobili útočníčky,“ dodáva. Školáčka je momentálne doma, do školy nechodí. „Je zmätená. Sťažuje sa, že ju od kopancov bolia zuby, hlava, rebrá a oblasť brucha. Bojím sa, aby nemala doživotné následky,“ netají obavy osudom bitý muž.