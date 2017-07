Peter prežil príšernú zrážku s vlakom: Zatajujú pred ním desivú pravdu

K tragickej nehode došlo 30. júna. Po nehode bol Peter v kritickom stave a súrne potreboval krv. Desiatky ľudí sa zmobilizovali a prišli na transfúzne stanice do Prešova a do Košíc mu ju darovať. Bolo ich viac ako 150. Peter prišiel o obličku, mal roztrhnutú slezinu i pečeň. Bol hospitalizovaný na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení prešovskej nemocnice, kde ho lekári udržiavali v umelom spánku. Pred pár hodinami sa však, našťastie, prebral. „Komunikuje s okolím, jeho stav sa zlepšuje,” povedala dobrú správu hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.

Petrova mama verí, že chlapcov stav sa zlepší, no nevie, ako mu povie, že pri nehode zomrel jeho najlepší kamarát. ,,Teraz však riešime to, ako mu povieme o Markovi. Ešte totiž nevie, že zomrel. Musíme ho pomaly na to pripraviť,” povedala Petrova mama Anna (40). Dodala, že jej syn je veľmi ubolený a na okamihy nehody si vôbec nespomína. Vinník nehody sa im doteraz neozval. ,,Ja sa viem vžiť do jeho situácie, chápem, že ani on to nemá ľahké,” zamyslela sa dobrosrdečná žena. No vzápätí nechápavo krúti hlavou nad tým, prečo vošiel na priecestie, keď už boli spustené závory a pasažieri taxíka ho prosili, aby zastavil.

Oveľa horšie sú však na tom rodičia nebohého Marka. Tí sa nevedia zmieriť so stratou milovaného dieťaťa. „V noci nám otec a mama vodiča hodili do schránky list s ospravedlnením sa za ich syna a s vyjadrením ľútosti. Veríme im, že aj pre nich je to ťažké,” povedali Monika a Jozef Hraboveckí z Kendíc. Už teraz vedia, že odpustiť dokážu, no nikdy nezabudnú: „Nepochopíme, prečo nezastavil, keď na neho kričali Stoj! Červená, červená!”

Na druhý deň po nehode boli na mieste zapáliť sviečku a pozorovali, ako prichádza vlak. „Najprv bliká červená, závory sú hore. Potom sa spustia a až po niekoľkých sekundách prichádza vlak. Keby sa rozhodol preletieť cez červenú, ale on chcel obísť závory,” rozmýšľa Petrov otec. Oznámiť im tragickú správu prišiel Markov kamarát Michal s mamou. On sa tiež viezol v taxíku, nezranil sa. Z traumy sa však ťažko spamätáva.

V osudný deň bola trojica najlepších kamarátov oslavovať Petrove meniny. Spolu s ním nebohý Marek a jeho sused Michal. Z Prešova sa vracali taxíkom, ich spoločný známy sa ich po šichte rozhodol odviezť domov súkromnou jazdou.

Cestou v Haniske pri Prešove vpálil vodič Dávid (21) Kiou Ceed na železničnom priecestí pod nákladný vlak idúci do Košíc. ,,Nerešpektoval výstražnú červenú svetelnú a zvukovú signalizáciu, nepochopiteľne obišiel závory a vošiel na železničné priecestie. Auto narazilo do bočnej časti rušňa, následne auto odhodilo a zdemolovalo výstražník a nakoniec narazilo do blízkeho železničného domčeka,” uviedla hovorkyňa železničnej spoločnosti Martina Pavlíková. Polícia začala trestné stíhanie.