Priateľstvo Slovákov a Ukrajincov vyjde draho: Pošliapeme desaťtisíce eur!

Na pláne je tiež rekonštrukcia havarijných úsekov ciest tretej triedy medzi obcami Hrabkov - Klenov v Prešovskom okrese a v obci Koprivnica v okrese Bardejov. Prešovskí krajskí poslanci tento týždeň schválili úpravu rozpočtu, kde vyčlenili na rekonštrukčné práce 55.000 eur.

V obci Koprivnica časť Dubie cestári opravia úsek dlhý 250 metrov, na ktorom sa nachádzajú výrazné výtlky a dochádza až k rozpadu vozovky. Na rekonštrukciu tohto úseku cesty poslanci vyčlenili 25.000 eur.

Medzi obcami Hrabkov a Klenov sa bude robiť výmena poškodeného živičného krytu a stavebné opatrenia proti erózii svahov, ktoré spôsobujú vody potoka Križovianka kopírujúci cestu. Na opravu komunikácie pôjde 30.000 eur.

Na našej východnej hranici opraví zo združených financií Chodník priateľstva obec Ubľa. "Iniciátorom tejto opravy Chodníka priateľstva, tak sme ho nazvali, je Pardubický kraj, ktorý je naším družobným krajom.

Potrebovali sme tento chodník dať do stavu, aký sa sluší na to, že tu uskutočňujeme pravidelné dni Dobrosusedstva – Dni priateľstva na slovensko-ukrajinskej hranici. Je to chodník, ktorý sa napája priamo na hraničný priechod v Ubli," uviedla vedúca odboru financií Mária Holíková.

Na financovaní opravy Chodníka priateľstva sa bude okrem PSK podieľať samotná obec Ubľa ako aj Pardubický kraj, rovnakou čiastkou 20.000 eur. Holíková potvrdila, že Pardubický kraj už peniaze poukázal na bankový účet samosprávy v Ubli. Je to tiež investícia do rozvoja cestovného ruchu.

Poslanci zapracovali do rozpočtu aj sumu päť miliónov eur z úverových zdrojov Európskej investičnej banky, ktoré budú použité rovnako na cestnú infraštruktúru v kraji. Zatiaľ ich použitie nebolo rozpísané na konkrétne projekty.