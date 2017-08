Turisti na pltiach v šoku: Neuveríte, prečo si nefotili Tri koruny ani zamagurský kroj

Zrazu sa im totiž pred očami priamo v Dunajci objavilo prevrátené auto. Všetci brali do rúk fotoaparáty a cvakali ostošesť. Podľa televízie JOJ mal v noci havarovať len 18 ročný mladík, ktorý autom zišiel priamo na turistický chodníček, kde ho stiahlo do zrázu a prevrátil sa priamo do Dunajca. Vošiel tam napriek zákazu a potom z miesta nehody ušiel.

Všetci turisti si dnes fotili najviac práve havarované auto a dokonca aj vtedy, keď ho vyťahovali na nákladné auto odťahovej služby