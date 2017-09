Prípad Mišky (†12) ktorá zomrela na lyžiarskom výcviku: Konečne padla obžaloba!

Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi vrátila v máji prípad polícii na doplnenie vyšetrovania. Podľa jej názoru dôkazy, ktoré vtedy vyšetrovateľ predložil, nepostačovali na postavenie obvinenej učiteľky Petry S. pred súd.

Doplnenie vyšetrovania

„Prokurátorka zistila viaceré pochybenia, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania vyšetrovacieho pokusu a výsluchov maloletých svedkov a výsluchu znalca z odboru zdravotníctva. Prokurátorka preto uložila vyšetrovateľovi urýchlene ďalej vo veci konať,“ informoval vtedy hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko.

Prokurátor rozhodol

Doplnený vyšetrovací spis sa v týchto dňoch vrátil späť okresnému prokurátorovi v SNV a tento po jeho preštudovaní podal obžalobu na Petru S. za prečin usmrtenia a prečin ublíženia na zdraví. „Ide o skutok z 3. marca 2016 kde na školskom lyžiarskom výcviku si obvinená neplnila riadne povinnosti pedagogickej vedúcej lyžiarskeho výcviku,“ spresnil pre Plus JEDEN DEŇ hovorca prokuratúry Milan Filičko. Dodal, že z toho vyplynulo, že učiteľka umožnila pohyb viacerým deťom v okolitom teréne a dve z nich pri sánkovaní vo vysokej rýchlosti narazili do stromov a skál na zjazdovke a mimo nej. „Následkom čoho jedna maloletá utrpela smrteľné poranenia a druhá sa ťažko zranila,“ vysvetlil hovorca.

Príbuzní chcú spravodlivosť

Rodičia dievčatka sú spokojní, že sa prípad rozhýbal. „Nechceme pomstu, len spravodlivosť, hoci vieme, že dieťa nám už nič nevráti. Naša šikovná a nadaná dcérka nežije, vinníčka učí, ako keby sa nič nestalo. Je najvyšší čas, aby padol rozsudok,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ otecko nebohej Mišky, Juraj. „Mali sme možnosť nahliadnuť do spisu. Vyšetrovateľ vypočul svedkov, dokonca zisťoval aj meteorologické podmienky, aké boli v daný deň, preveroval aj školský poriadok, ktorým sa všetci na lyžiarskom výcviku riadili," uviedli manželia Juraj a Iveta, ktorí veria, že sa už nevyskytne nič nepredvídané čo by priebeh konania v danej veci zbrzdilo.